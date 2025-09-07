AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı! Günlerce sürecek: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

AKOM'da yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da hafta boyunca serin ve yağışlı havalar hakim olacak. İstanbullular haftaya yağışla başlayıp haftayı da yağışla kapatacak. Eylül ayının gelmesiyle sonbahar etkileri de iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Yağışlı ve serin günler kapıya dayandı. Yapılan değerlendirmede sıcaklıkların 30°C'nin altına gerileyeceği bildirildi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, SAĞANAK GELİYOR

AKOM tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve orta bölgelerinde Karadeniz üzerinden gelen serin havaların etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle sıcaklıkların 30°C'nin altına gerileyeceği ve beraberinde aralıklarla yerel, kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

HAFTA BOYUNCA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Pazartesi günü kent genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yer yer görülecek yerel yağışlarla birlikte sıcaklık en düşük 20, en yüksek 27 derece olacak.

Salı günü ise hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak gün içerisinde yine yerel yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Sıcaklıklar 22 ila 29 derece arasında seyredecek.

Çarşamba günü yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu bir hava ile birlikte sıcaklık 22 ila 30 derece arasında olacak.

Perşembe günü hava yeniden parçalı ve çok bulutlu hale gelecek. Yerel yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Sıcaklıklar 21 ila 27 derece arasında olacak.

Cuma günü de benzer şekilde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü altında, kısa süreli yerel sağanaklar bekleniyor. Termometreler en düşük 21, en yüksek 28 dereceyi gösterecek.

Cumartesi günü ise hava çok bulutlu ve kapalı olacak. Yağışın 1-3 kg/m² arasında olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar yine 21 ila 28 derece arasında seyredecek.