TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Ceyda Altun

Ambulansta doğum yaptı, sağlık personeline söyledikleri duygulandırdı

Şanlıurfa'da hamile bir kadından çağrı alan 112 Acil Sağlık ekibi, istenilen konuma hızla ulaştı. Evden aldıkları gebe kadının doğumunun başlaması üzerine, ambulansın içinde doğum gerçekleştirildi. Doğum sonrası anne, bebeğinin sağlıkla dünyaya geldiğini görünce doğumu gerçekleştiren sağlık personelinin adını vermek istediğini belirtti.

Ambulansta doğum yaptı, sağlık personeline söyledikleri duygulandırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.12.2025
15:10
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
17:41

'nın ilçesinde 112 Acil Sağlık ekibi evinden aldıkları gebe kadının doğumunun hızlanması sonucu doğumu ambulansta gerçekleştirdi. Akçakale 3 Nolu 112 Sağlık ekibi kırsal Günören Mahallesinden aldıkları gebe kadını hastaneye nakletmek üzere yola çıktı.

Ambulansta doğum yaptı, sağlık personeline söyledikleri duygulandırdı

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU KONTROL ALTINA ALINDI

eyleminin hızlanmasıyla birlikte doğum ambulansta gerçekleştirildi. Ambulansta görev yapan 112 Sağlık personeli Birkan Dağaşan ve Melek Gez, başarılı ve sağlıklı bir doğum süreci gerçekleştirdi. Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) ve Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi almış olan ekip, doğumu güvenli bir şekilde gerçekleştirerek anne ve bebeğin sağlık durumunu kontrol altında tuttu.

Ambulansta doğum yaptı, sağlık personeline söyledikleri duygulandırdı

BEBEK 2 KİLO 700 GRAM, 52 SANTİM DOĞDU

Doğumun ardından anne ve 2 kilo 700 gram ağırlığında ve 52 santim boyundaki erkek bebek, sağlık kontrolleri için hızlıca Akçakale Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Aile büyük mutluluk duydukları bu olayın ardından bebeklerine doğumu gerçekleştiren acil tıp teknisyeni Birkan Dağaşan'ın adını verdi. Duygularını ve yaşadıklarını anlatan Dağaşan, "Güzel bir duygu. Bu bizim ilk doğumumuz değil ancak ekip olarak çok başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Tüm arkadaşlarımız bu konuda eğitimli. Aldığımız eğitimler sayesinde zor bir anı başarıyla atlattık. Bizim için heyecan verici bir tecrübe oldu" dedi.

