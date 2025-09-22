Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ankara'da komşu dehşeti! 14 yaşındaki Hiranur Şimşek'e kurşun yağdırdı

Ankara’da 14 yaşındaki Hiranur Şimşek, apartman bahçesinde gürültü yaptığı için 60 yaşındaki Hasan P. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Hiranur'un sağlık durumu ciddiyetini korurken babasının hastane önünde yaptığı açıklama yürekleri dağladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara'da komşu dehşeti! 14 yaşındaki Hiranur Şimşek'e kurşun yağdırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 17:38

'nın ilçesinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda; 60 yaşındaki Hasan P., ikamet ettiği apartmanın önünde yüksek ses çıkaran çocuklara pompalı tüfekle rasgele ateş açtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tüfekten çıkan saçmalardan birkaçı 14 yaşındaki Hiranur Şimşek’e isabet etti. Silah seslerini duyan ve Hiranur'u kanlar içinde yerde yattığını vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Şimşek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki müdahalelerin ardından Etlik Şehir Hastanesi’ne nakledilen Şimşek yoğun bakım servisinde entübe edildi.

Ankara'da komşu dehşeti! 14 yaşındaki Hiranur Şimşek'e kurşun yağdırdı

HİRANUR'UN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Şimşek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren komşu ise suç aleti silahıyla birlikle yakalanarak . Sabıkalı olduğu öğrenilen saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Ankara'da komşu dehşeti! 14 yaşındaki Hiranur Şimşek'e kurşun yağdırdı

BABASININ SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Olayla ilgili konuşan baba Recep Şimşek, "Kızım site içerisinde arkadaşlarıyla birlikte bankta oturuyormuş. Komşulardan biri gürültü çıkardıkları için tepki göstermiş. Evinin balkonundan silahla ateş etmiş. Kızım o sırada ayağa kalktığı için saçmalar ona isabet etmiş. Şu anda hayati tehlikesi var. Saçmalar kalbine ve akciğerine isabet etmiş. İç kanaması devam ediyormuş. Kızımla uzun süredir görüşemedik. Son yıllarda görüşebiliyorduk. Bu acının tarifi yok. Kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Sanki canımdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Saçma bir sebepten dolayı bir çocuğum bu halde. Sabırla kızımın iyileşeceği günü bekliyorum" dedi.

Ankara'da komşu dehşeti! 14 yaşındaki Hiranur Şimşek'e kurşun yağdırdı

"ONU BU HALE DÜŞÜREN DE GÜN YÜZÜ GÖRMESİN"

Saldırganın en ağır cezayı alacağına inandığını söyleyen baba Şimşek, "İnsanların bazı konularda duyarlı olmaları gerekiyor. Kendilerinin de çocukları olduğunu unutmasınlar. Büyükler, küçükler nasıl davranırlarsa o da büyüdüğünde öyle davranır. Kız evladı bir babanın kanadıdır. Benim kanadımı kırdılar. Yetkililer bu saldırganı en ağır ceza ile bir daha çıkmamak şartıyla yargılasınlar. Saldırganı tanımıyorum. Hiçbir alakam da yok. Çocuğumun vurulduğunu hastane polisinden öğrendim. Şehir dışından buraya gelene kadar adeta ölmüş gibi hissettim. Böyle insanları gerekirse karantinaya alsınlar. Benim çocuğum belki bir daha gün yüzü görmeyecek. Onu bu hale düşüren de gün yüzü görmesin. Kendimde konuşacak hal bile bulamıyorum. Olayı gerçekleştirenin sabıkalı olduğunu öğrendim. Böyle insanları ayrı bir yerde tutsunlar" ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yaşlı adama sokak ortasında dayak! "Köpeklerimi sen mi şikayet ettin" diyerek acımasızca dövdü
Antalya'da toptancı halinde şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Kızılırmak vahşetinde düğüm çözülüyor! Doktorun şeytani planında günlük detayı
ETİKETLER
#çocuk
#yaralı
#silahlı saldırı
#gözaltına alındı
#sincan
#Ankara
#Olaya
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.