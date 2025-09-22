Ankara'da komşu dehşeti! 14 yaşındaki Hiranur Şimşek'e kurşun yağdırdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda; 60 yaşındaki Hasan P., ikamet ettiği apartmanın önünde yüksek ses çıkaran çocuklara pompalı tüfekle rasgele ateş açtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tüfekten çıkan saçmalardan birkaçı 14 yaşındaki Hiranur Şimşek’e isabet etti. Silah seslerini duyan ve Hiranur'u kanlar içinde yerde yattığını vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Şimşek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki müdahalelerin ardından Etlik Şehir Hastanesi’ne nakledilen Şimşek yoğun bakım servisinde entübe edildi.

HİRANUR'UN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Şimşek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren komşu ise suç aleti silahıyla birlikle yakalanarak gözaltına alındı. Sabıkalı olduğu öğrenilen saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

BABASININ SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Olayla ilgili konuşan baba Recep Şimşek, "Kızım site içerisinde arkadaşlarıyla birlikte bankta oturuyormuş. Komşulardan biri gürültü çıkardıkları için tepki göstermiş. Evinin balkonundan silahla ateş etmiş. Kızım o sırada ayağa kalktığı için saçmalar ona isabet etmiş. Şu anda hayati tehlikesi var. Saçmalar kalbine ve akciğerine isabet etmiş. İç kanaması devam ediyormuş. Kızımla uzun süredir görüşemedik. Son yıllarda görüşebiliyorduk. Bu acının tarifi yok. Kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Sanki canımdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Saçma bir sebepten dolayı bir çocuğum bu halde. Sabırla kızımın iyileşeceği günü bekliyorum" dedi.

"ONU BU HALE DÜŞÜREN DE GÜN YÜZÜ GÖRMESİN"

Saldırganın en ağır cezayı alacağına inandığını söyleyen baba Şimşek, "İnsanların bazı konularda duyarlı olmaları gerekiyor. Kendilerinin de çocukları olduğunu unutmasınlar. Büyükler, küçükler nasıl davranırlarsa o çocuk da büyüdüğünde öyle davranır. Kız evladı bir babanın kanadıdır. Benim kanadımı kırdılar. Yetkililer bu saldırganı en ağır ceza ile bir daha çıkmamak şartıyla yargılasınlar. Saldırganı tanımıyorum. Hiçbir alakam da yok. Çocuğumun vurulduğunu hastane polisinden öğrendim. Şehir dışından buraya gelene kadar adeta ölmüş gibi hissettim. Böyle insanları gerekirse karantinaya alsınlar. Benim çocuğum belki bir daha gün yüzü görmeyecek. Onu bu hale düşüren de gün yüzü görmesin. Kendimde konuşacak hal bile bulamıyorum. Olayı gerçekleştirenin sabıkalı olduğunu öğrendim. Böyle insanları ayrı bir yerde tutsunlar" ifadelerine yer verdi.