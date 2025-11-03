Ara tatilde yola çıkacaklar dikkat! Bolu Tüneli yolunda çalışma başlıyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde hem İstanbul hem de Ankara yönünde çalışmalar başlatılacak. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Bolu Dağı yolunun kavşakları arasında yapılan çalışmalar sebebiyle İstanbul yönü ve Ankara yönünde şerit daraltması uygulanacak

Uygulama süresince Ankara yönü tek şerit, İstanbul yönü ise iki şerit olarak düzenlenecek. Sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

İSTANBUL YÖNÜ ÇALIŞMASI 7 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Bolu Valiliği, yol onarımının 07 Kasım 2025 Cuma günü saat 17.00’de tamamlanarak trafiğe yeniden açılmasının planlandığını duyurdu.

ANKARA YÖNÜNDE 20 KASIM'A KADAR ÇALIŞMA VAR

Ayrıca Valilik, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nin Ankara yönünde, uzatılan tünel portal yapısının alın kısmında yapılacak kaplama çalışmaları nedeniyle yeni bir trafik düzenlemesine gidileceğini bildirdi.

03–20 Kasım 2025 tarihleri arasında, hafta içi günlerde 08.00–17.00 saatleri arasında yapılacak çalışmalarda Ankara istikametinde iki şerit kapatılacak. Ulaşım, bir şeritten kontrollü şekilde sağlanacak.

Trafiğin yoğunluğuna göre çalışma saatlerinde değişiklik yapılabileceği de açıklandı.

Valilik açıklamasında, trafik güvenliği için gerekli tüm işaretleme ve yönlendirmelerin yapılacağı, sürücülerin belirtilen saatlerde özellikle trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Amaç, hem sürücü güvenliğini sağlamak hem de otoyolun uzun vadeli dayanıklılığını artırmak.