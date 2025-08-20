Menü Kapat
 Bengül Arıca

Aracını tanka çevirdi! Trafikte görenler şaşkına döndü!

Aksaray'da Tofaş Kartal marka aracını tanka çeviren sürücü görenleri şoke etti. Sürücü aracıyla trafikte ilerlerken polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontroller sonrası araç trafikten men edilirken, askeri kamuflaj ve bordo bereyle yakalanan sürücünün ehliyetine el konuldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
15:24
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
15:36

Aksaray'da yaşayan 48 yaşındaki Fatih M. isimli kişi sosyal medyadan yapıtğı paylaşımlarla herkesi şaşkına çevirdi. Tofaş Kartal marka aracı şaselerine ek yaparak hem enine hem de boyuna uzatan, ekstra 4 teker daha takıp 8 tekerli hale getiren ve yaptığı çeşitli eklemeler ile aracı adeta tanka çeviren sürücü sosyal medya paylaşımlarının ardından çıktığı trafikte görenleri şaşırttı.

Aracını tanka çevirdi! Trafikte görenler şaşkına döndü!

Milli savunma ve saldırı adı altında yaptığı araca "68 Atak" ismini veren araç sahibi, emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirdiğini iddia ettiği nitrojen çıkışlı, yakıt ikmali olmadan 3 bin kilometre gidebilen, gece görüş kamera sistemine sahip, 350 kilometre hıza ulaşabilen gibi birçok iddialarıyla da herkesi şoke etti.

Aracını tanka çevirdi! Trafikte görenler şaşkına döndü!

ASKERİ KAMUFLAJ VE BORDO BERESİYLE POLİS EKİPLERİNE YAKALANDI

8 tekerli araçla şehir içinde trafiğe çıkan 48 yaşındaki Fatih M. isimli sürücü giydiği askeri kamuflaj ve bordo beresiyle polis ekiplerine yakalandı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri araç üzerinde geniş çaplı inceleme yaparken, yapılan incelemelerde aracın karayolları trafik kanununa tamamen aykırı olduğunu tespit etti.

Aracını tanka çevirdi! Trafikte görenler şaşkına döndü!

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNİ EL KONULDU

Kamuflaj ve bordo bereli Fatih M. isimli sürücü hakkında sorgulama yapan ekipler, sürücüye "Süs ve aksesuar takılı araç kullanmak", "Görüşü engelleyecek donanım", "Koltuk tadilatını ruhsata işletmemek", "Standart dışı lastik kullanmak", "Standart dışı süspansiyon" ve "Üst yapı tadilatını ruhsata işletmemek" ihlallerinden 8 bin 306 lira para cezası kesti. Polis ekiplerince trafikten men edilen araç çekici marifeti ile otoparka çektirilirken, araç sahibi ve sürücüsü olan Fatih M.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konularak sürücü muayene için sağlık kuruluna sevk edildi.

