Başıboş sokak köpekleri için ekipler harekete geçti! Tek tek toplanıp barınağa götürüldü

Samsun'da Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, İlkadım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanı sıra polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla başıboş sokak köpeklerinin toplanması için bir çalışma yürütüldü.

BAZI VATANDAŞLAR EKİPLERE ENGEL OLDU

Çalışmalar ilk olarak insan popülasyonunun çok olduğu meydan ve civarındaki mahallelerde gerçekleştirildi. Ekipler, sokakta başıboş dolaşan sahipsiz köpekleri toplayarak araca koydu. Köpeklerin toplanması sırasında bazı vatandaşlar görevlilere karşı çıkarken, sahipsiz köpeklerin kaçmasına neden oldu.

HER KÖPEK DENETLENDİ

Ekipler, merkez mahallelerdeki başıboş köpekleri topladıktan sonra kırsal kesimlerde köpek popülasyonunun çok olduğu bölgelere yöneldi. Burada da çok sayıda köpeği yakalayan ekipler, araçlara koydukları hayvanları barınağa teslim etmek için hazırladı. Toplanan her köpek, çip vasıtasıyla HAYBİS uygulamasından kontrol edilerek sahipli olup olmadığı da denetlendi.

Sokaklardan toplanan çok sayıdaki başıboş köpek, İlkadım Belediyesi yetkilileri tarafından tutanakla Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Ayrıca, teslim edilen köpek sayısı kadar tedavisi ve kısırlaştırması tamamlanmış köpek de buradan alınarak İlkadım Belediyesine ait Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü.