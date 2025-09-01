Menü Kapat
Bu tuvalete giren çıkmak bilmiyor! İşletme sahibi öyle bir şey yaptı ki

Yurt genelinde mevsim normalleri üstünde seyreden hava sıcaklıkları, vatandaşı bunaltmaya devam ediyor. Termometrelerin rekor seviyeleri gördüğü o kentlerden birisi de Hatay... Bölgeye özgü lezzetlerden biri olan bici biciyi vatandaşlara tattıran bir esnafın sıcak havalara karşı bulduğu ilginç çözüm vatandaşları hem şaşırtıyor, hem de memnun ediyor. İşletme sahibi Ertan Keskin, "İnsanlar içeriye girince uzun süre çıkmak istemiyor, 15-20 dakika bekleyenler oluyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı
01.09.2025
01.09.2025
vatandaşları bunaltmaya devam ediyor Hataylı 41 yaşındaki Ertan Keskin, vatandaşlara ilginç bir bir çözüm sundu. Keskin, 2 buçuk metrekarelik işletme tuvaletine taktırarak serinlemek isteyen müşterilerinin ilgisini çekmeyi başardı. Müşterilerinden olumlu dönüş alan Keskin, tuvalet önünde kuyruk oluştuğunu söyledi.

Bu tuvalete giren çıkmak bilmiyor! İşletme sahibi öyle bir şey yaptı ki

'20 DAKİKA BEKLEYENLER OLUYOR'

İşletme sahibi Ertan Keskin, "Yıllardır bici bici yapıyoruz, önceden seyyar çalışıyorduk. İş yerimiz ahşap olduğu için sıcakları daha çok çekiyordu. Müşterilerimiz kan ter içinde çıkıyordu, bu da zoruma gidiyordu. Sonunda tuvalete klima taktırmaya karar verdim. Yaklaşık 20 bin liraya mal oldu ama buna değdi. İnsanlar içeriye girince uzun süre çıkmak istemiyor, 15-20 dakika bekleyenler oluyor. Kuyruklar oluşmasına rağmen müşterilerim memnun oldukça mutlu oluyorum" dedi.

Bu tuvalete giren çıkmak bilmiyor! İşletme sahibi öyle bir şey yaptı ki

'İNSANIN ÇIKASI GELMİYOR'

İşletmeye gelen müşterilerden 40 yaşındaki Aziz Karpuz ise uygulamayı şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, "Bici biciler çok lezzetliydi. Lavaboları dışarıdan daha serin, içeride klima var. Çok temiz, çok ferah, insanın çıkası gelmiyor. Havalar çok sıcak, ben havluyla geziyorum. İçerisi gerçekten rahatlama kapısı gibi. Daha önce de gelmiştim ama diğer mekanlarda böyle bir şey yok" diye konuştu.

