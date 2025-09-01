Bu tuvalete giren çıkmak bilmiyor! İşletme sahibi öyle bir şey yaptı ki

Sıcak hava vatandaşları bunaltmaya devam ediyor Hataylı 41 yaşındaki esnaf Ertan Keskin, vatandaşlara ilginç bir bir çözüm sundu. Keskin, 2 buçuk metrekarelik işletme tuvaletine klima taktırarak serinlemek isteyen müşterilerinin ilgisini çekmeyi başardı. Müşterilerinden olumlu dönüş alan Keskin, tuvalet önünde kuyruk oluştuğunu söyledi.

'20 DAKİKA BEKLEYENLER OLUYOR'

İşletme sahibi Ertan Keskin, "Yıllardır bici bici yapıyoruz, önceden seyyar çalışıyorduk. İş yerimiz ahşap olduğu için sıcakları daha çok çekiyordu. Müşterilerimiz kan ter içinde çıkıyordu, bu da zoruma gidiyordu. Sonunda tuvalete klima taktırmaya karar verdim. Yaklaşık 20 bin liraya mal oldu ama buna değdi. İnsanlar içeriye girince uzun süre çıkmak istemiyor, 15-20 dakika bekleyenler oluyor. Kuyruklar oluşmasına rağmen müşterilerim memnun oldukça mutlu oluyorum" dedi.

'İNSANIN ÇIKASI GELMİYOR'

İşletmeye gelen müşterilerden 40 yaşındaki Aziz Karpuz ise uygulamayı şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, "Bici biciler çok lezzetliydi. Lavaboları dışarıdan daha serin, içeride klima var. Çok temiz, çok ferah, insanın çıkası gelmiyor. Havalar çok sıcak, ben havluyla geziyorum. İçerisi gerçekten rahatlama kapısı gibi. Daha önce de gelmiştim ama diğer mekanlarda böyle bir şey yok" diye konuştu.