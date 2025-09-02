Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Next Sosyal’de zirvede

Next Sosyal Performans Raporu, kabine üyelerinin sosyal medya etki gücünü detaylı şekilde ortaya koydu. En fazla etkileşimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Next Sosyal'de zirvede
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.09.2025
11:40
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
11:40

Türkiye’de bu ay ilk kez yayımlanan Next Sosyal Performans Raporu, kabine üyelerinin sosyal medya etki gücünü detaylı şekilde ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 milyon 33 bin 736 etkileşim ile açık ara zirvede. Gönderi başına ortalama 40 bin 674 etkileşim aldı. 389 bin 956 etkileşim ile ikinci sırada, Abdulkadir Uraloğlu 367 bin 47 etkileşim ile üçüncü sırada yer aldı. Toplamda kabine üyelerinin sosyal medya hesapları milyonlarca kişiye erişim sağladı ve dijital etki gücü artık stratejik bir iletişim alanı haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Next Sosyal’de zirvede

İKİNCİ SIRADA BAKAN YERLİKAYA

159 bin takipçi ile kabinede lider. Bakan Yerlikaya 56 bin 139 takipçi ile ikinci sırada. Bakan ve Bakan 50 binin altında ancak güçlü etkileşim oranlarıyla öne çıkıyor. Bakan paylaşımlarıyla dikkat çekti; gönderi başına 7 bin 393 ortalama etkileşim elde etti. Bakan Murat Kurum 6 bin 62 ortalama etkileşimle üst sıralarda yer aldı. Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Bakan Mehmet Şimşek de güçlü dijital görünürlüğüyle öne çıktı

EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN PAYLAŞIMLAR

18-21 Ağustos tarihleri arasında yapılan gönderilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum, Bakan Yerlikaya ve Bakan Fidan’ın içerikleri öne çıktı. Özellikle Bakan Kurum’un 19 Ağustos’taki paylaşımı ve Bakan Yerlikaya’nın 19 Ağustos gönderisi, haftanın en çok konuşulan içerikleri oldu.

