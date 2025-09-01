Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Denizli 4 gündür yanıyor! 2 mahalle boşaltıldı: Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla yeniden müdahale başladı. Alevlerin yükseldiği bölgede 2 mahalle tedbiren boşaltıldı. Söndürme çalışmalarında 14 hava aracı havalandı, ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 09:22

'nin ilçesinde 4 gün önce başlayan aralıksız devam ediyor. 'ın bazı mahallelerine de sıçrayan yangına müdahale gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla ekiplerin mesaisi de başladı.

Denizli 4 gündür yanıyor! 2 mahalle boşaltıldı: Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor

4. GÜNDE DE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla bir uçak ile 13 helikopter yeniden destek vermeye başladı.

Denizli 4 gündür yanıyor! 2 mahalle boşaltıldı: Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor

YÜZLERCE PERSONEL VE İŞ MAKİNASI

Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel yer alıyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangın bölgesinde inceleme yaptı, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ile son durum konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Denizli 4 gündür yanıyor! 2 mahalle boşaltıldı: Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor

2 MAHALLE BOŞALTILDI

Öte yandan orman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.
Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.
Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.

Denizli 4 gündür yanıyor! 2 mahalle boşaltıldı: Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Denizli orman yangını son dakika! Buldan yangını söndürüldü mü?
Karabük'teki yangın 12 saati aştı: Alevler havadan görüntülendi
ETİKETLER
#orman yangını
#aydın
#denizli
#yangın söndürme
#buldan
#Yangın Müdahale
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.