Denizli 4 gündür yanıyor! 2 mahalle boşaltıldı: Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangını aralıksız devam ediyor. Aydın'ın bazı mahallelerine de sıçrayan yangına müdahale gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla ekiplerin mesaisi de başladı.

4. GÜNDE DE ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Gece boyunca yangını söndürmek için canla başla mücadele eden yer ekiplerine havanın aydınlanmasıyla bir uçak ile 13 helikopter yeniden destek vermeye başladı.

YÜZLERCE PERSONEL VE İŞ MAKİNASI

Havadan ve karadan yoğun şekilde süren çalışmalarda 137 arazöz, 12 iş makinesi, 74 ilk müdahale aracı ve 871 personel yer alıyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yangın bölgesinde inceleme yaptı, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ile son durum konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

2 MAHALLE BOŞALTILDI

Öte yandan orman yangını nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.

Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.

Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.