Karabük'teki yangın 12 saati aştı: Alevler havadan görüntülendi

Karabük'te 12. saati geçen orman yangınında son durum dronla görüntülendi. Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda etkili olan yangına 300 personelle müdahale ediliyor. Gün içerisinde zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle yayılan yangın nedeniyle Harmancık Köyünün Şamlar Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Havanın kararmasıyla birlikte alevler geceyi aydınlatırken ekipler 12 saattir yangının enerjisini düşürmek için canla başla mücadele veriyor.

Öte yandan bölgede devam eden yangın dron ile görüntülendi.