TGRT Haber
Canlı Yayın
29°
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Deprem riski en fazla olan ilçeler tek tek sıralandı! İstanbul için zaman daralıyor

Balıkesir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem akıllara İstanbul'da beklenen büyük depremi getirdi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da "Olası Marmara depreminde İstanbul'un hangi ilçeleri daha çok etkilenir?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte deprem riski en fazla olan o ilçeler...

Deprem riski en fazla olan ilçeler tek tek sıralandı! İstanbul için zaman daralıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
09:02
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
09:09

'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları hiç durmadan devam ederken bölge halkı da diken üstünde yaşıyor. Yaşanan şiddetli büyük paniğe neden olurken, akıllara olası geldi. Binlerce vatandaş "Olası Marmara depremi, ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusunu araştırmaya başladı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanacak depremin 7 büyüklüğünden fazla olacağı değerlendirilirken, en fazla etkilenecek ilçeler de bir bir sıralandı.

Deprem riski en fazla olan ilçeler tek tek sıralandı! İstanbul için zaman daralıyor

İSTANBUL İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Depremin en çok hissedildiği kentlerden olan İstanbul için de alarm verildi. Prof. Dr. , megakent için sürenin yaklaştığını belirtti.

Deprem riski en fazla olan ilçeler tek tek sıralandı! İstanbul için zaman daralıyor

İstanbul için ciddi olduğunu söyleyen Görür, "Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem için batısını hedef haline getirir. 1999'da Kocaeli'nde kırıldı, batısında biz varız. İstanbul'da en az 7,2 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok yüksek" ifadelerini kullandı.

İŞTE DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK SEMTLER

Ispartakule (Alibey Yarımadasının batı kısımları)

Kanarya (Firuzköy kıyıları)

Esenkent

Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizine bakan kıyıları)

Haramidere

Deprem riski en fazla olan ilçeler tek tek sıralandı! İstanbul için zaman daralıyor

İŞTE DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER

Fatih

Zeytinburnu

Bakırköy Florya

Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi

Avcılar

Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri

Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi

Kumburgaz

Silivri

Deprem riski en fazla olan ilçeler tek tek sıralandı! İstanbul için zaman daralıyor

TGRT Haber
