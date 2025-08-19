Deprem riski en fazla olan ilçeler tek tek sıralandı! İstanbul için zaman daralıyor

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları hiç durmadan devam ederken bölge halkı da diken üstünde yaşıyor. Yaşanan şiddetli deprem büyük paniğe neden olurken, akıllara olası Marmara depremi geldi. Binlerce vatandaş "Olası Marmara depremi, İstanbul ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusunu araştırmaya başladı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanacak depremin 7 büyüklüğünden fazla olacağı değerlendirilirken, en fazla etkilenecek ilçeler de bir bir sıralandı.

İSTANBUL İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Depremin en çok hissedildiği kentlerden olan İstanbul için de alarm verildi. Prof. Dr. Naci Görür, megakent için sürenin yaklaştığını belirtti.

İstanbul için ciddi deprem riski olduğunu söyleyen Görür, "Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem için batısını hedef haline getirir. 1999'da Kocaeli'nde kırıldı, batısında biz varız. İstanbul'da en az 7,2 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok yüksek" ifadelerini kullandı.

İŞTE DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK SEMTLER

Ispartakule (Alibey Yarımadasının batı kısımları)

Kanarya (Firuzköy kıyıları)

Esenkent

Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizine bakan kıyıları)

Haramidere

İŞTE DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER

Fatih

Zeytinburnu

Bakırköy Florya

Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi

Avcılar

Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri

Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi

Kumburgaz

Silivri