Dublör yöntemiyle 730 milyonluk dev vurgun! 'Yeni Joker' operasyonuyla çetenin oyunu bozuldu

Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen "Yeni Joker" operasyonunda, dublör yönetimiyle 96 yaşındaki bir adamın 730 milyon TL’lik mal varlığına el koyan çetenin oyunu bozuldu. Çetenin uyguladığı yöntem ise duyanları şoke etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 14:37

Antalya'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri dublör yönetimiyle 730 milyon TL'lik vurgun yapan çetenin peşine düştü. "Yeni Joker" adı verilen operasyon kapsamında; dolandırıcılık çetesinin, İzmir’de yaşayan ve herhangi bir mirasçısı bulunmayan 96 yaşındaki R.Ö. isimli kişinin mal varlığını ele geçirmek için organize bir plan yapıldığını tespit etti.

Dublör yöntemiyle 730 milyonluk dev vurgun! 'Yeni Joker' operasyonuyla çetenin oyunu bozuldu

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin müştekinin sosyoekonomik ve kişisel bilgilerini ele geçirerek sahte kimlik düzenlediği, GSM hattı operatör değişikliğiyle e-Devlet şifresini değiştirdiği tespit edildi.

96 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAMA DUBLÖRLE SAĞLIK RAPORU ALMIŞLAR

Şüphelilerin ayrıca Antalya’daki bir hastanede görevli memurla iş birliği yaparak dublör şahsa sağlık raporu aldığı, noter çalışanının dublörün evine giderek 3. şahıs adına vekâlet vermesini sağladığı ve ilk etapta yaklaşık 50 milyon TL değerindeki İstanbul’daki bir gayrimenkul için Tapu Müdürlüğü’ne başvuru yapıldığı ortaya çıkarıldı. Müşteki R.Ö.’nün tüm mal varlığının yaklaşık 730 milyon TL olduğu belirlendi.

Dublör yöntemiyle 730 milyonluk dev vurgun! 'Yeni Joker' operasyonuyla çetenin oyunu bozuldu

10 ŞÜPHELİDEN 7’Sİ TUTUKLANDI

Antalya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 şarjör, 16 fişek, bir miktar narkotik madde, 18 cep telefonu, 14 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 4 taşınabilir bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

