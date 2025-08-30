Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Edirne'yi alarma geçirecek durum! Tunca Nehri'nde korkutan görüntüler: İlk kez görüyorum

Bu yıl yağışlı havaya hasret geçen günlerin çok olmasından Edirne'deki Tunca Nehri de payını aldı. Kentin önemli su kaynağının bazı bölümlerinde kuraklık nedeniyle akışın durduğu alanlar geniş ot öbekleriyle kaplandı. 60 yaşındaki bir bölge sakini nehri ilk kez böyle gördüğünü söyleyerek "Yağmur yağmaması ve yer altı sularının azalması nedeniyle bu kötü dönemi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
21:59
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
22:18

için en önemli su kaynağı özelliği taşıyan Tunca Nehri'ndeki su seviyesi, hazirandan itibaren ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma sebebiyle kritik düzeye geriledi. Tunca Köprüsü civarında su akışı büyük ölçüde durdu, nehir yatağı geniş ot öbekleri, sazlıklar ve yosunla kaplandı.

Edirne'yi alarma geçirecek durum! Tunca Nehri'nde korkutan görüntüler: İlk kez görüyorum

"İLK KEZ BÖYLE GÖRÜYORUM"

Devlet Su İşleri (DSİ) Suakacağı İstasyonu'nda Tunca'nın debisi, son kayıtlara göre saniyede 3 metreküp ölçüldü.

Bölge sakinlerinden Saadettin Muhçu, Tunca'yı ilk kez böyle gördüğünü söyledi. Son yılların en kurak ve sıcak döneminin yaşandığını belirten Muhçu, "60 yaşındayım, bu nehri ilk kez böyle görüyorum. Önceden bu kadar kurumuyordu ve su oluyordu. Nehir, otlarla kaplanmış, bataklığa dönmüş durumda. Havaların sıcak olması, yağmur yağmaması ve yer altı sularının azalması nedeniyle bu kötü dönemi yaşıyoruz." dedi.

Edirne'yi alarma geçirecek durum! Tunca Nehri'nde korkutan görüntüler: İlk kez görüyorum

"KÖTÜ DURUM YAŞIYORUZ"

Mehmet Sofuoğlu da iklim değişikliğinin etkilerinin derinden hissedildiğini ifade etti. Yeterli yağışın olmadığını ve su kaynaklarının kuruma noktasına geldiğini anlatan Sofuoğlu, "Tunca Nehri, daha önce hiç böyle olmamıştı. Nehirde şu anda otları görüyoruz. Su kaybolmuş, adeta eriyip gitmiş. Kötü durum yaşıyoruz." diye konuştu.

