24°
Yaşam
Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! Hulusi Akar'ın sözleri düğüne damga vurdu: Buna müsaade etmemeli

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun evlendi. Altun'un düğününde konuşan eski Milli Savunma Bakanı Hulus Akar'ın sözleri dikkat çekti. Akar, aile kavramına yapılan saldırılara değinerek "Birtakım neşriyatla erozyona uğratılıyor. Buna müsaade etmemek lazım." dedi.

Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! Hulusi Akar'ın sözleri düğüne damga vurdu: Buna müsaade etmemeli
İlknur Çakmak ve Engin Reis'in kızı Rumeysa Reis ile TİHEK Başkanı ve Fatmanur Altun'un oğlu Mustafa Bilge Altun hayatlarını birleştirdi.

Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! Hulusi Akar'ın sözleri düğüne damga vurdu: Buna müsaade etmemeli

İstanbul Beykoz'daki Mecidiye Kasrı'nda düzenlenen törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! Hulusi Akar'ın sözleri düğüne damga vurdu: Buna müsaade etmemeli

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DUA ETTİ

TİHEK Başkanı Fahrettin Altun ve eşi, davetlileri karşılayarak tebrikleri kabul etti. Kur'an tilavetiyle başlayan törende, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.

Çiftin nikahını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kıyarken, nikah şahitliklerini ise davete katılan protokol üyeleri yaptı.

Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! Hulusi Akar'ın sözleri düğüne damga vurdu: Buna müsaade etmemeli

HULUSİ AKAR: EROZYONA UĞRATILIYOR! BUNA MÜSAADE ETMEMELİ

Nikahın ardından çifte mutluluklar dileyen Hulusi Akar, "Allah bir erkek bir de kadın yaratmış. Dolayısıyla bunların birleşmesinden de evlilikler ve aile oluyor. Dolayısıyla aile bizim toplumumuzun olmazsa olmazı. Bu zaman içerisinde maalesef içeriden dışarıdan yapılan birtakım neşriyatla erozyona uğratılıyor. Buna müsaade etmemek lazım. Bu güzel toplumun bunun farkında olduğuna eminim." diyerek, cüzdanını çifte takdim etti.

Nikah merasiminin ardından Mustafa Bilge Altun ve Rumeysa Reis çifti ile aileleri tebrikleri kabul etti.

Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! Hulusi Akar'ın sözleri düğüne damga vurdu: Buna müsaade etmemeli
Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! Hulusi Akar'ın sözleri düğüne damga vurdu: Buna müsaade etmemeli

