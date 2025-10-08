Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Fiyatı 2 bin 500 TL! Her yerden talep yağıyor: 'Hemen satışa sunamam, 1 sene beklerim'

Malatya'da üç kuşaktır ceviz ağacından davul üretimi yapan Koşar ailesinin son temsilcisi Ahmet Koşar, ceviz ağacından yaptığı davullara yurdun 4 bir yerinden talep yağdığını belirtti. Bir davulu 1 haftada yaptığını söyleyen Koşar, satmak için en az 1 sene beklettiğinin altını çizdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 12:13

'da üç kuşaktır ceviz ağacından davul üretimi yapan Koşar ailesinin son temsilcisi Ahmet Koşar, çocuk yaşta başladığı mesleğini 40 yıldır özveriyle sürdürüyor. İşini büyük bir sevgiyle yaptığını belirten Koşar, ceviz ağacından yaptığı davullara İstanbul başta olmak üzere birçok ilden talep yağdığını belirtti. Davul fiyatlarının 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında değiştiğini belirten Koşar, satmak için en az 1 yıl beklediğini söyledi.

Fiyatı 2 bin 500 TL! Her yerden talep yağıyor: 'Hemen satışa sunamam, 1 sene beklerim'

"MESLEĞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Kent merkezinde yıllardır üretim yapan Ahmet Koşar, baba ve dede mesleğini sürdürmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Ben bu işi dedemden, dedemin dedesinden öğrendim. Ata mesleği olarak yapıyorum ve severek yapıyorum. Yaptığım davul hoş olursa sevinip mutlu oluyorum. Ama ağaç kötü çıkarsa, kırılırsa içimden gelerek ağlayasım gelir. Çünkü verdiğim emeğe üzülürüm" dedi.

Fiyatı 2 bin 500 TL! Her yerden talep yağıyor: 'Hemen satışa sunamam, 1 sene beklerim'

"CEVİZ EN İDEAL HAM MADDEDİR"

Davul yapımında ceviz ağacının en kaliteli malzeme olduğunu belirten Koşar, "Bu ağacı severek alıyorum. Büyük tomruklar alıyoruz ama içinin nasıl çıkacağını bilemeyiz. Kimi zaman iyi çıkıyor, kimi zaman kötü. Ama ben her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu iş bana babamdan ve dedemden kalan bir hatıra" ifadelerini kullandı.

SATMAK İÇİN 1 YIL BEKLİYOR

Koşar, ürettiği davullarda kalitenin ön planda olduğunu ifade ederek "Davulu bir haftada yaparım ama hemen satışa sunmam. En az bir yıl bekletirim. Demini, kalıbını alsın diye. Bunu herkes bilmez. Biz dededen, babadan böyle öğrendik. O yüzden en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" dedi.

Fiyatı 2 bin 500 TL! Her yerden talep yağıyor: 'Hemen satışa sunamam, 1 sene beklerim'

"EN ÇOK TALEP İSTANBUL'DAN"

Usta Koşar, davullara en çok talebin İstanbul'dan geldiğini kaydederek, "İstanbul'dan bizi bilenler gelir. En iyi davulcular, Malatya'da babam Mehmet Koşar'ın yaptığı davulları bilir. Eskiden gece gelip altın, hediyeler getirirlerdi ki iyi bir davul alsınlar diye. Şimdi de geleneksel yöntemlerle üretime devam ediyorum. Bu meslek belki benden sonra yapılmayacak ama ben elimden geldiğince sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Fiyatı 2 bin 500 TL! Her yerden talep yağıyor: 'Hemen satışa sunamam, 1 sene beklerim'

2 BİN 500 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Kullanılan malzeme ve işçiliğe göre davul fiyatlarının değiştiğini belirten Ahmet Koşar, "Fiyatlar 500 liradan başlar, 2 bin 500 liraya kadar çıkar. Malzeme kalitesi çok önemli. Kaliteli ağaç ve deriyi usta işçilikle buluşturunca ortaya iyi bir davul çıkar. Ancak bu işi sevmeden yapan biri bu emeği gösteremez" diye konuştu.

Fiyatı 2 bin 500 TL! Her yerden talep yağıyor: 'Hemen satışa sunamam, 1 sene beklerim'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kaza yaptı, olay yerinden kaçtı! Alkollü olduğu ortaya çıktı
Yan baktın kavgasında 5 yaşındaki çocuğu katlettiler! Kan donduran cinayet kamerada
ETİKETLER
#malatya
#Ceviz Davulu
#Koşar Ailesi
#Ata Mesleği
#El Sanatları
#Geleneksel Yöntem
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.