Fiyatı 2 bin 500 TL! Her yerden talep yağıyor: 'Hemen satışa sunamam, 1 sene beklerim'

Malatya'da üç kuşaktır ceviz ağacından davul üretimi yapan Koşar ailesinin son temsilcisi Ahmet Koşar, çocuk yaşta başladığı mesleğini 40 yıldır özveriyle sürdürüyor. İşini büyük bir sevgiyle yaptığını belirten Koşar, ceviz ağacından yaptığı davullara İstanbul başta olmak üzere birçok ilden talep yağdığını belirtti. Davul fiyatlarının 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında değiştiğini belirten Koşar, satmak için en az 1 yıl beklediğini söyledi.

"MESLEĞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Kent merkezinde yıllardır üretim yapan Ahmet Koşar, baba ve dede mesleğini sürdürmenin gururunu yaşadığını belirterek, "Ben bu işi dedemden, dedemin dedesinden öğrendim. Ata mesleği olarak yapıyorum ve severek yapıyorum. Yaptığım davul hoş olursa sevinip mutlu oluyorum. Ama ağaç kötü çıkarsa, kırılırsa içimden gelerek ağlayasım gelir. Çünkü verdiğim emeğe üzülürüm" dedi.

"CEVİZ EN İDEAL HAM MADDEDİR"

Davul yapımında ceviz ağacının en kaliteli malzeme olduğunu belirten Koşar, "Bu ağacı severek alıyorum. Büyük tomruklar alıyoruz ama içinin nasıl çıkacağını bilemeyiz. Kimi zaman iyi çıkıyor, kimi zaman kötü. Ama ben her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu iş bana babamdan ve dedemden kalan bir hatıra" ifadelerini kullandı.

SATMAK İÇİN 1 YIL BEKLİYOR

Koşar, ürettiği davullarda kalitenin ön planda olduğunu ifade ederek "Davulu bir haftada yaparım ama hemen satışa sunmam. En az bir yıl bekletirim. Demini, kalıbını alsın diye. Bunu herkes bilmez. Biz dededen, babadan böyle öğrendik. O yüzden en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" dedi.

"EN ÇOK TALEP İSTANBUL'DAN"

Usta Koşar, davullara en çok talebin İstanbul'dan geldiğini kaydederek, "İstanbul'dan bizi bilenler gelir. En iyi davulcular, Malatya'da babam Mehmet Koşar'ın yaptığı davulları bilir. Eskiden gece gelip altın, hediyeler getirirlerdi ki iyi bir davul alsınlar diye. Şimdi de geleneksel yöntemlerle üretime devam ediyorum. Bu meslek belki benden sonra yapılmayacak ama ben elimden geldiğince sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

2 BİN 500 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Kullanılan malzeme ve işçiliğe göre davul fiyatlarının değiştiğini belirten Ahmet Koşar, "Fiyatlar 500 liradan başlar, 2 bin 500 liraya kadar çıkar. Malzeme kalitesi çok önemli. Kaliteli ağaç ve deriyi usta işçilikle buluşturunca ortaya iyi bir davul çıkar. Ancak bu işi sevmeden yapan biri bu emeği gösteremez" diye konuştu.