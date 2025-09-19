Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Gebze'de çocuğunun yanında babaya tokat atan şahıs aynı gün bir de bunu yapmış!

Gebze'de çocuklarının gözü önünde bir babayı tokatlayan şahsın aynı gün bir başkasına da saldırdığı ortaya çıktı. Trafik magandasının bir sürücüyü silahlı tehdit ettiği ortaya çıktı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 22:32
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 22:32

Kocaeli’nin ilçesinde çocukların gözü önünde babaya uygulayan şahsın, aynı gün bir vukuatı daha ortaya çıktı.

Gebze'de çocuğunun yanında babaya tokat atan şahıs aynı gün bir de bunu yapmış!

O.C. AYNI GÜN BAŞKA SÜRÜCÜYE DE SALDIRMIŞ


Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde 15 Eylül'de meydana gelen olayda, sokakta aşırı hız yapan O.C., kendisini uyaran Ö.K.'ye çocuklarının gözü önünde tokat atarak küfür etmişti. Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da yakalanan O.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yaşanan olayın ardından OC'nin aynı gün Gebze’nin İnönü Mahallesi’nde İ.B. isimli sürücüyle de tartışmaya karıştığı belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine O.C'nin tabanca göstererek sürücüyü tehdit ettiği öğrenildi.

Gebze'de çocuğunun yanında babaya tokat atan şahıs aynı gün bir de bunu yapmış!


İ.B.'nin o gün yaşanan olaya ilişkin şikayetçi olduğu O.C'ye "silahla tehdit" suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.

Gebze'de çocuğunun yanında babaya tokat atan şahıs aynı gün bir de bunu yapmış!
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.