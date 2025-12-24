Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Geçimini 'kiralık kaleci' olarak sağlıyor! Detaylar halı saha müdavimlerini hayrete düşürdü

İzmirli 22 yaşındaki girişimci Kaan Tınmaz, halı sahaların 'kaleci eksikliği' sorununu ticarete döktü. Amatör ligden, halı sahalara transfer olan Tınmaz, 600 TL ücret karşılığı kiralık kalecilik yaparak hem gelirini sağlıyor hem de takımları mağlubiyetten kurtarıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 12:22

Üniversite yıllarında Uşak Amatör Lig'de yer alan Karahallıspor formasıyla ter döken bilgisayar programcılığı mezunu Kaan Tınmaz, mezuniyet sonrası döndüğü memleketi 'de kulüpsüz kalınca kariyerine yeni bir yön verdi. Düzenli idmanlarını ticari bir modele dönüştüren Tınmaz, kurduğu 'Kiralık Kaleci İzmir' platformu üzerinden randevu alarak halı sahaların profesyonel kaleci açığını kapatmaya başladı. Böylelikle maçlarının en büyük çilesi olan 'Son dakika ekilen arkadaş' ve kaleci bulamama sorunu, İzmirli Kaan Tınmaz'ın zekasıyla yeni bir iş modeline dönüştü. Tınmaz, maç başı 600 TL ücret karşılığında takımlara 'Kiralık eldiven' olarak hizmet veriyor.

Geçimini 'kiralık kaleci' olarak sağlıyor! Detaylar halı saha müdavimlerini hayrete düşürdü

EKİPMANIYLA GELİP MOTİVASYON DAĞITIYOR

Kaan Tınmaz, sunduğu hizmeti sıradan bir kaleciliğin ötesine taşıyarak profesyonel bir çerçeveye oturtmuş durumda. Kendi kramponu, forması ve su matarasıyla sahaya hazır gelen Tınmaz, sadece yaptığı kurtarışlarla kalmıyor, motivasyon konuşmalarıyla da takıma destek oluyor.

Geçimini 'kiralık kaleci' olarak sağlıyor! Detaylar halı saha müdavimlerini hayrete düşürdü

"BAKLAVAYA ORTAĞIM, HESABA KARIŞMAM"

Disiplinden ödün vermeyen genç kalecinin çalışma prensipleri ise oldukça net, "Asla geç kalmam, hakemle tartışmam, maç sonu baklavasına ortak olurum ama hesaba karışmam". Bu prensipleriyle halı sahaların aranan ismi haline gelen Tınmaz, disipliniyle takımlardan da tam not alıyor.

Geçimini 'kiralık kaleci' olarak sağlıyor! Detaylar halı saha müdavimlerini hayrete düşürdü

"FİKSTÜRÜM SÜPER LİG'DEN DAHA YOĞUN"

serüvenini anlatan Kaan Tınmaz, "Önce arkadaşlarım şaka yapıyorum sandı. Ama bir gün gerçekten bir takımın kalecisi eksikti ve beni çağırdılar. Maç sonunda hem çok eğlendik hem de harçlığımı çıkardım. Şimdi telefonum susmuyor, haftalık maç takvimim Süper Lig fikstüründen daha yoğun" diye konuştu. İzmirli genç kalecinin girişimi, hem halı saha müdavimleri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Konyaspor Antalyaspor'u mağlup etti: Ziraat Türkiye Kupası'nda bir gol bir kırmızı kart!
ETİKETLER
#Spor
#izmir
#halı saha
#girişimcilik
#Kaan Tınmaz
#Kiralık Kaleci
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.