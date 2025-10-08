Göçmenlerin saklandığı yer ekipleri şoke etti! Özel sistem kurmuşlar

Diyarbakır'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

FAN VE KLİMANIN İÇİNDEN ÇIKTILAR

Araçta yapılan aramada; fan ve klima düzeneğinin bulunduğu gizli bölme tespit edildi. Gizli bölmeden 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen çıktı.

2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 2 çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.