Hakkari'de bıçaklı saldırı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşanan olay ilçenin ana güzergahı olan İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Babat, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Babat, hemen Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren Babat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖLÜM NASIL GERÇEKLEŞTİ



Babat’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Hakkâri’ye gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın hemen ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ilk etapta 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan çalışmalar neticesinde bu sayı 8’e yükseldi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere adliyeye getirildi.