Hakkari'de bıçaklı saldırı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 21 yaşındaki Yusuf Babat hayatını kaybederken, olayla ilgili 8 kişi de gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 09:13

Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşanan olay ilçenin ana güzergahı olan İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Babat, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bilinmeyen bir sebepten dolayı bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Babat, hemen Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Günlerdir yaşam mücadelesi veren Babat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖLÜM NASIL GERÇEKLEŞTİ


Babat’ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla için Hakkâri’ye gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın hemen ardından geniş çaplı başlattı. Soruşturma kapsamında ilk etapta 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan çalışmalar neticesinde bu sayı 8’e yükseldi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere adliyeye getirildi.

Hakkari'de bıçaklı saldırı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ETİKETLER
#bıçaklı saldırı
#yüksekova
#otopsi
#soruşturma
#İpekyolu Caddesi
#Yusuf Babat
#Yaşam
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
