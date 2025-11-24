Menü Kapat
12°
 Özge Sönmez

Hatay alarm veriyor! 65 yıldır böylesi görülmedi: 'Buranın en yaşlısıyım ilk kez böyle gördüm'

Hatay'da yağışsız geçen bahar ayları barajlardaki su oranını ciddi anlamda etkiledi. İçme suyu oranı yüzde 6'lara kadar gerilerken, metrelerce çekilmenin yaşandığı barajdaki son durum havadan görüntülendi. Bölgede ilk kez bölge bir durum gördüğünü söyleyen vatandaş Arif Kaya, "İlk defa bu yıl barajımız bu kadar susuz kaldı" dedi.

Yaz aylarının oldukça yağışsız geçmesi bahar aylarına da sıçradı. 'da son dönemlerde neredeyse hiç yağış olmaması barajlardaki su oranını ciddi oranda etkiledi. Kentte meteoroloji verilerine göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Yağışların olmaması barajlardaki su oranını yüzde 6'ya kadar düşürdü.

Hatay alarm veriyor! 65 yıldır böylesi görülmedi: 'Buranın en yaşlısıyım ilk kez böyle gördüm'

SON YAĞIŞLAR DA İLAÇ OLMADI

Geçtiğimiz yıla oranla yağış oranında yüzde 64 azalmanın yaşandığı kentte, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını sağlayan Karaçay kuruma noktasına geldi. Geçtiğimiz Ağustos ayında barajda su seviyesi yüzde 18 iken Kasım ayı sonu itibariyle barajdaki su seviyesi yüzde 6'ya düştü. Kuraklığın etkisini hissettirdiği barajdaki su seviyesine, Kasım ayında yağan yağışlar ilaç olamadı. nedeniyle su seviyesinde ciddi düşüş olan Karaçay Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.

Hatay alarm veriyor! 65 yıldır böylesi görülmedi: 'Buranın en yaşlısıyım ilk kez böyle gördüm'

"BU KADAR DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"

Karaçay Barajı'nın ilk defa susuzluk ve kuraklıktan dolayı bu hale geldiğini ifade eden vatandaş Arif Kaya, "Karaçay Barajı; Batıayaz, Çamlıyayla, Gömmece, Ceylandere, Seldiren, Yeniköy, Tomruksuyu, Çubukçu, Yaylıca Mahallesi gibi birçok yerin içme suyu ve arazilerin sulamasını karşılıyor. Bu yıl kuraklık oldu. Barajımız susuzluktan bu hale geldi. İlk defa bu yıl barajımız bu kadar susuz kaldı. Bu seviyeye önceden hiç düşmedi. Sadece bu yıl bu seviyeye kadar düştü. Ben buranın en yaşlı insanlardanım, kuraklık nedeniyle barajın su seviyesini bu kadar düştüğünü görmedim. Geçenlerde burada kuvvetli yağmurlar oldu ama hala bu seviyede kaldı. İnşallah gelecek yıl kuraklık geçmez ve yağışlı olur. Bu baraj kentteki ilçeler ve mahallelerin su ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Hatay alarm veriyor! 65 yıldır böylesi görülmedi: 'Buranın en yaşlısıyım ilk kez böyle gördüm'
