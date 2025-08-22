Hatay'da feci kaza: Ölü ve yaralı var!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, yolcu konumundaki şahıs hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşandı. Otomobil sürücüsü B.A.'nın, motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.



Çarpmanın şiddetiyle motosiklette yolcu olarak bulunan 1982 doğumlu D.K., savrularak otobüsün altına düştü. Ağır yaralanan D.K. olay yerinde hayatını kaybetti.



Olay yerine gelen cenaze aracıyla D.K.'nın cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.