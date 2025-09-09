Hava almak için çıkmıştı... 5. kattan beton zemine çakıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde feci bir olay yaşandı. Gece saatlerinden hava almak için balkona çıkan 60 yaşındaki Murat Çetin, dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan beton zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Murat Çetin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİNİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Durumu öğrenen Murat Çetin'in yakınları olay yerine geldi. Acılı ailenin feryatları yürekleri dağladı. Murat Çetin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.