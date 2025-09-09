Menü Kapat
27°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hava almak için çıkmıştı... 5. kattan beton zemine çakıldı

Denizli'de hava almak için balkona çıkan 60 yaşındaki adam, dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Yaşlı adamın acılı ailesinin feryatları yürekleri dağladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 14:21

'nin ilçesinde feci bir olay yaşandı. Gece saatlerinden hava almak için balkona çıkan 60 yaşındaki Murat Çetin, dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan beton zemine düştü.

Hava almak için çıkmıştı... 5. kattan beton zemine çakıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Murat Çetin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hava almak için çıkmıştı... 5. kattan beton zemine çakıldı

AİLESİNİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Durumu öğrenen Murat Çetin'in yakınları olay yerine geldi. Acılı ailenin feryatları yürekleri dağladı. Murat Çetin'in cansız bedeni yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

