27°
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

İBB duyurdu! 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ve müzeler ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım araçları ve müzelerin ücretsiz olduğunu duyurdu.

İBB duyurdu! 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ve müzeler ücretsiz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
12:07
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
12:07

'ye ait toplu ulaşım araçları ve müzeler, 'nda ücretsiz hizmet verecek.

SADECE İSTANBULKART SAHİPLERİ FAYDALANACAK

İstanbullular, programı için 30 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda buluşacak. İBB bandosu ile başlayacak program, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın konuşmasının ardından Ceylan Ertem'in konseriyle sona erecek.

İBB'ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 30 Ağustos'ta 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak. Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş sahipleri faydalanabilecek.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), Zafer Bayramı'nda çeşitli miras mekanlarında söyleşiler, konserler, geziler, çocuk atölyeleri ve müze etkinlikleri düzenleyecek.

İstanbul Kitapçısı'nda 22-31 Ağustos tarihleri arasında seçili kitaplar Eminönü ve Beylikdüzü şubelerinde yüzde 20 indirimle sunulacak.

İSPARK'a bağlı hizmet veren İSTMARİN'in koordinasyonunda düzenlenecek "30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı", yelken tutkunlarını İstanbul Boğazı'nda bir araya getirecek.

İstanbul'un bazı müzeleri, Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbullulara ücretsiz açılacak. İBB Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos'ta 10.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Tek gün geçerli olan kampanyadan yararlanabilmek için ziyaretçilerin, Radar Türkiye uygulamasında yer alan "İşlemler" bölümündeki QR kod ve kimlik belgelerini müze girişlerinde ibraz etmeleri gerekecek.

