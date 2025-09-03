Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün ailesinden dikkat çeken hamle

Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, İstanbul Boğazı'nda yapılan yarışta sırra kadem bastı. 24 Ağustos’tan bu yana tek iz bulunamayan sporcunun ailesinden dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün ailesinden dikkat çeken hamle
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 13:01

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yarışı'nda kaybolan Rus Nikolai Andreevich Svechnikov'dan tek iz bulunamadı. Görgü tanığı, verdiği ifadede Rus yüzücünün çok hızlı olduğunu ve yanlış yöne doğru ilerlediğini belirtti. 24 Ağustos’tan bu yana haber alınamayan Svechnikov’un bulunması için arama çalışmaları aralıksız sürerken, aileden de dikkat çeken bir hamle geldi.

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün ailesinden dikkat çeken hamle

DAVA AÇACAKLAR

Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ederken, sır kayıpla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rus yüzücü Alena Karaman, Nikolai Svechnikov'un yakınlarının, yüzme organizatörlerine açmayı planladığı açıkladı.

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün ailesinden dikkat çeken hamle

"HIZLIYDI, YANLIŞ TARAFA DOĞRU GİDİYORDU"

Öte yandan yarışa katılan ve Nikolai Svechnikov'u son gören isim olan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu o dakikaları anlattı. Şamiloğlu "Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Duydu, bana doğru bakınca ona 'Wrong way' yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim. Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu" sözleri kafaları karıştırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rus yüzücü bulundu mu? Boğaz'da gerçekleştirilen yarışmada kaybolmuştu
İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücüyü son gören yarışmacı konuştu: 'Bro bro diye bağırdım...'
ETİKETLER
#yüzme
#dava
#kayıp
#Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışısı
#Nikolai Andreevich Svechnikov
#Arama Çalışmaları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.