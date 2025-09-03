İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün ailesinden dikkat çeken hamle

İstanbul'da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus Nikolai Andreevich Svechnikov'dan tek iz bulunamadı. Görgü tanığı, verdiği ifadede Rus yüzücünün çok hızlı olduğunu ve yanlış yöne doğru ilerlediğini belirtti. 24 Ağustos’tan bu yana haber alınamayan Svechnikov’un bulunması için arama çalışmaları aralıksız sürerken, aileden de dikkat çeken bir hamle geldi.

DAVA AÇACAKLAR

Rus yüzücüyü arama çalışmaları devam ederken, sır kayıpla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rus yüzücü Alena Karaman, Nikolai Svechnikov'un yakınlarının, yüzme organizatörlerine dava açmayı planladığı açıkladı.

"HIZLIYDI, YANLIŞ TARAFA DOĞRU GİDİYORDU"

Öte yandan yarışa katılan ve Nikolai Svechnikov'u son gören isim olan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu o dakikaları anlattı. Şamiloğlu "Her yüzücünün yüzdüğü istikamete değil farklı tarafa, güneydoğuya doğru yüzdüğünü görünce kendisine 10-15 kere 'bro bro' diye seslendim, sonunda duydu. O süre içerisinde de yaklaşıyordu ve çok hızlı yüzücüydü, benden hızlıydı. Duydu, bana doğru bakınca ona 'Wrong way' yani yanlış tarafa gidiyorsun diyerek sağ tarafı işaret ettim. Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü. Ben yüzücünün karaya çıktığını, denizde boğulmadığını düşünüyorum. Hedefini bilen, kasıtlı bir yüzüş yapıyordu. Öyle yönünü şaşırmış bir hali yoktu" sözleri kafaları karıştırdı.