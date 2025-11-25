Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Ceyda Altun

Kaçak kazıyla delik deşik ettiler! 300 yıllık türbeye neler olduğu merak konusu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 asırlık geçmişi bulunan mezarı delik deşik ettiler. Türbeye neler olduğu merak konusu olan köylerde 300 yıllık mezar, kimliği belirsiz kişiler tarafından kazılarak tahrip edildi. "Oyuk Baba Ereni" türbesine zaman zaman gelip para arayan birçok kişi olmuş olup hiçbiri kazı yapmaya cesaret edememiştir. Olay sonucunda köy muhtarlığı ve yetkililerin, tahrip edilen alanın koruma altına alınması için harekete geçtiği bildirildi.

Kaçak kazıyla delik deşik ettiler! 300 yıllık türbeye neler olduğu merak konusu
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 12:04
|
25.11.2025
25.11.2025
saat ikonu 13:26

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Doğan Köyü'nde bulunan ve 300 yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen "Oyuk Baba Ereni" türbesi, define avcıları tarafından tahrip edildi. Bölgede incelemelerde bulunan Araştırmacı Yazar Tarcan Oğuz, bu tür mezarlarda para veya altın bulunmasının imkansız olduğunu belirterek, tarihi yapının aslına uygun restore edilmesi çağrısında bulundu.

Kaçak kazıyla delik deşik ettiler! 300 yıllık türbeye neler olduğu merak konusu

KAÇAK KAZI KÖYLÜYÜ ŞOKE ETTİ

Yatağan'a bağlı Doğan Köyü Mahallesi'nde yer alan ve antik dönemde "Elanay" veya "Erekçi Köyü" olarak bilinen tarihi alanda şoku yaşanıyor. Bölgenin önemli simgelerinden biri olan ve yaklaşık 3 asırlık geçmişi bulunan Oyuk Baba Ereni mezarı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazılarak tahrip edildi.

Kaçak kazıyla delik deşik ettiler! 300 yıllık türbeye neler olduğu merak konusu

"BU MEZARLARDA PARA OLMA ŞANSI YOK"

Konuyla ilgili olay yerinde açıklamalarda bulunan Araştırmacı Yazar Tarcan Oğuz, yapılan kazının hem tarihe hem de inanç değerlerine büyük bir saygısızlık olduğunu vurguladı. Oğuz, definecilerin yanlış bilgilerle hareket ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bulunduğumuz yer antik dönemde Elanay ve Erekçi köyü olarak bilinen bir alan. Arkamızda görmüş olduğumuz yapı, yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi olan Oyuk Baba Ereni mekanıdır. Maalesef buraya zaman zaman gelip para aramışlar. Ancak bilinmelidir ki, özellikle bu tip mezarlarda para olma şansı yoktur. Bu, tamamen yanlış bilgiyle yapılmış bir kazıdır"

Kaçak kazıyla delik deşik ettiler! 300 yıllık türbeye neler olduğu merak konusu

KONU İLGİLİ KURUMLARA BİLDİRİLDİ

Tarihi yapının geçmişte geçirdiği onarımlara da değinen Oğuz, yapının yaklaşık 50 yıl önce şahıslar tarafından restore edildiğini ancak bu çalışmanın aslına uygun yapılmadığını belirtti. Oğuz, "Burası 50 yıl önce restore edilmişti ancak çok düzgün bir restorasyon değildi, aslından çok uzak bir şekilde yapılmıştı. Şu anki tahribatla birlikte durum daha da kötüleşti. Muhtarımız konuyu ilgili kurumlara bildirdi. Buranın bir an önce kapatılması ve aslında uygun şekilde, profesyonelce restore edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Köy muhtarlığı ve yetkililerin, tahrip edilen alanın koruma altına alınması için harekete geçtiği bildirildi.

İkbal Uzuner’in mezarında saygısızlık yapıp tutuklanan kişilerin ifadesi ortaya çıktı
ETİKETLER
#kaçak kazı
#Tarihi Yapı
#Oyuk Baba Ereni
#Doğan Köyü
#Yaralı Kültür Mirası
#Yaşam
