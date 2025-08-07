Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Karabük'te orman yangını! Ekipler seferber

Son dakika haberi: Karabük'te son 20 günde 3. orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Dağlık alanda başlayan orman yangınına ekipler karadan müdahale ederken büyük zorluk çekiyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
14:37
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
14:53

'ten korkutan haber geldi. Öğle saatlerine doğru ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Kısa süre içinde bölgeye çok sayıda ekibi sevk edildi.

Karabük'te orman yangını! Ekipler seferber

ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangının çıktığı konum nedeniyle ekipler karadan müdahalede güçlük çekiyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre; şiddetli rüzgarla birlikte alevler kısa sürede büyüdü. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

https://x.com/tgrthabertv/status/1953417035670557148/history

ETİKETLER
#yangın
#rüzgar
#itfaiye
#orman yangını
#karabük
#Yaşam
