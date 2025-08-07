Karabük'te orman yangını! Ekipler seferber

İstanbul
Karabük'ten korkutan haber geldi. Öğle saatlerine doğru ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. Kısa süre içinde bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının çıktığı konum nedeniyle ekipler karadan müdahalede güçlük çekiyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre; şiddetli rüzgarla birlikte alevler kısa sürede büyüdü. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
https://x.com/tgrthabertv/status/1953417035670557148/history