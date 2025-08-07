Pendik'te korku dolu anlar! Sokak ortasında bıçakla saldırdı

İstanbul Pendik’te 3 erkek ve 1 kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce kan aktı. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında erkek şahıs olay yerinden uzaklaştığı sırada, peşinden koşan kadının bıçaklı saldırısına uğradı. Taraflar çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırılırken, yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavga ve kadının bıçakla saldırma anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.