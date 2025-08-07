Kahvehaneyi uzun namlulu silahlarla taradılar! Dehşet anlar kamerada

İstanbul Bağcılar’da kimliği belirsiz 2 şahıs araçlarıyla birlikte bir kahvehanenin önüne geldi. Ardından uzun namlulu silahlarla kahvehanenin kapısına gidip içeriye ateş açtı. Koşarak araçlarına binen şahıslar olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören bazı vatandaşlar panikleyip kaçarken bazıları ise kahvehaneye gitti. Olayda bacağından yaralanan bir kişi ise arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.