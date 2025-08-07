Çin'de asma köprü yan yattı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Sincan bölgesinde bir asma köprünün halatı koptu. O anlarda köprüde bulunan 29 kişi aşağı düşerken, 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, halat koptuktan sonra köprünün eğildiği, bazı turistlerin köprünün asılı tarafına tutunarak güvenli bir şekilde kıyıya geçmeye çalıştıkları görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, turistik bölge geçici olarak kapatıldı.