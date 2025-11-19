Menü Kapat
Yaşam
Karantina uyarısı geldi! O ilçeye giriş çıkışlar yasaklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde şap hastalığı tespit edildi. İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda tüm mahalle karantinaya alındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile 'ın Bozdoğan ilçesinin karantinaya alındığı açıklandı.

SON HASTA HAYVAN İYİLEŞENE KADAR

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 Kasım 2025 tarihinde Karaahmetler Mahallesi'ndeki bir işletmede şap hastalığının belirlendiği aktarıldı. Hastalık çıkışının ardından 10 Kasım 2025 tarihinde İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından karar alındığı ve tüm mahallelerin karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, sürecinin titizlikle uygulanacağı, son hasta hayvanın iyileşmesinin ardından 30 günlük ek sürenin tamamlanmasıyla birlikte karantinanın kaldırılacağı ifade edildi. Yetkililer, bölgedeki tüm üreticilerin tedbirlere uyması ve hayvan hareketleri konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

