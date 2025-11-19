Karantina uyarısı geldi! O ilçeye giriş çıkışlar yasaklandı

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin karantinaya alındığı açıklandı.

SON HASTA HAYVAN İYİLEŞENE KADAR

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 9 Kasım 2025 tarihinde Karaahmetler Mahallesi'ndeki bir işletmede şap hastalığının belirlendiği aktarıldı. Hastalık çıkışının ardından 10 Kasım 2025 tarihinde İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından karar alındığı ve tüm mahallelerin karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, karantina sürecinin titizlikle uygulanacağı, son hasta hayvanın iyileşmesinin ardından 30 günlük ek sürenin tamamlanmasıyla birlikte karantinanın kaldırılacağı ifade edildi. Yetkililer, bölgedeki tüm üreticilerin tedbirlere uyması ve hayvan hareketleri konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti.