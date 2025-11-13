Kavgada silahlar konuştu! Tetiğe peş peşe bastı: Ölü ve yaralılar var

Batman'da gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kurşunların isabet ettiği 23 yaşındaki Ferit Padir olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayda yaralanan 2 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.