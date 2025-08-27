Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kayseri'de şaşkına çeviren olay! Annemiz dediler, başkasını defnettiler

Kayseri'de vefat eden bir kadını kendi anneleri zanneden şahıslar, cenazeyi morgdan çıkarıp defnetti. Toprağa verilen kadının cenazesi, yanlışlık fark edilince savcılık kararıyla mezarı açılıp çıkarıldı. Kadının cenazevi daha sonra ailesi tarafından teslim alınarak memleketine defnedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 12:06

’de yaşayan 73 yaşındaki Fatma Adıbelli, geçtiğimiz pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakınları tarafından şehir mezarlığındaki morga götürülen cenaze, yurtdışında bulunan çocuklarının gelmesi için salı gününe bırakıldı.

Kayseri'de şaşkına çeviren olay! Annemiz dediler, başkasını defnettiler

CENAZEYİ MORGDA BULAMADILAR

Ancak dün sabah saatlerinde morga gelen yakınları, Fatma Adıbelli’nin cenazesinin yerinde olmadığını fark etti. Yapılan araştırmada cenazenin ’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi’ne götürülerek burada defnedildiği ortaya çıktı.

Kayseri'de şaşkına çeviren olay! Annemiz dediler, başkasını defnettiler

SAVCILIK KARARIYLA MEZAR AÇILDI

Ovakent’e giden yakınları, merhumenin vefat ettiğinde üzerinde bulunan eşyaları gördü. Bunun üzerine savcılık kararıyla jandarma eşliğinde mezar açıldı ve Fatma Adıbelli’nin cenazesi alınıp Kayseri’ye getirildi.

Kayseri'de şaşkına çeviren olay! Annemiz dediler, başkasını defnettiler

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Fatma Adıbelli için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Merhumenin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kayseri'de şaşkına çeviren olay! Annemiz dediler, başkasını defnettiler

"ANNEMİZ" DİYEREK ALIP GÖTÜRMÜŞLER VE DEFNETMİŞLER"

Fatma Adıbelli’nin yakını Bülent Ersöz, başından geçen olayı anlatarak; "Cenazemizi Pazar günü alarak buraya getirdik. Çocukları yurtdışında olduğu için Salı günü defnedecektik. Onlarda geldiler. Dün işlemleri yapıldı. Cenazeyi teslim almak üzere geldiğimizde cenazemizin morg da olmadığını gördük. Yaptığımız araştırmada Yozgat Ovakent’te bir cenaze ile karıştırıldığını öğrendik. Oraya gittik ve savcı talimatıyla jandarma eşliğinde cenazemizi aldık. Cenazemiz orada defnedilmişti. Biz gerekli şikayetlerde bulunacağız. Ovakent’teki cenaze sahipleri "annemiz" diyerek alıp götürmüşler ve defnetmişler. Onlar cenazemiz kalktı diye biliyor ama cenazeleri halen burada. Cenazemizi de elbiselerinden tanıdık. Yıkadıktan sonra eşyalarını oraya koymuşlar" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Afganistan'da feci kaza! Devrilen otobüsteki onlarca kişi öldü
Baba ve 11 yaşındaki oğlu katledilmişti! Kanlı infazın nedeni şoke etti
'Her şey dahil' tatilleri kabusa döndü! Hepsi tek tek gitti: 'Halimiz perişan'
ETİKETLER
#kayseri
#yozgat
#suç
#Cenazenin Yanlış Yer Değiştirilmesi
#Yanlış Defnedilme
#Cenaze Krizi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.