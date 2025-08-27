Kayseri'de şaşkına çeviren olay! Annemiz dediler, başkasını defnettiler

Kayseri’de yaşayan 73 yaşındaki Fatma Adıbelli, geçtiğimiz pazar günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakınları tarafından şehir mezarlığındaki morga götürülen cenaze, yurtdışında bulunan çocuklarının gelmesi için salı gününe bırakıldı.

CENAZEYİ MORGDA BULAMADILAR

Ancak dün sabah saatlerinde morga gelen yakınları, Fatma Adıbelli’nin cenazesinin yerinde olmadığını fark etti. Yapılan araştırmada cenazenin Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent Beldesi’ne götürülerek burada defnedildiği ortaya çıktı.

SAVCILIK KARARIYLA MEZAR AÇILDI

Ovakent’e giden yakınları, merhumenin vefat ettiğinde üzerinde bulunan eşyaları gördü. Bunun üzerine savcılık kararıyla jandarma eşliğinde mezar açıldı ve Fatma Adıbelli’nin cenazesi alınıp Kayseri’ye getirildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Fatma Adıbelli için Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Merhumenin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi'nde toprağa verildi.

"ANNEMİZ" DİYEREK ALIP GÖTÜRMÜŞLER VE DEFNETMİŞLER"

Fatma Adıbelli’nin yakını Bülent Ersöz, başından geçen olayı anlatarak; "Cenazemizi Pazar günü alarak buraya getirdik. Çocukları yurtdışında olduğu için Salı günü defnedecektik. Onlarda geldiler. Dün işlemleri yapıldı. Cenazeyi teslim almak üzere geldiğimizde cenazemizin morg da olmadığını gördük. Yaptığımız araştırmada Yozgat Ovakent’te bir cenaze ile karıştırıldığını öğrendik. Oraya gittik ve savcı talimatıyla jandarma eşliğinde cenazemizi aldık. Cenazemiz orada defnedilmişti. Biz gerekli şikayetlerde bulunacağız. Ovakent’teki cenaze sahipleri "annemiz" diyerek alıp götürmüşler ve defnetmişler. Onlar cenazemiz kalktı diye biliyor ama cenazeleri halen burada. Cenazemizi de elbiselerinden tanıdık. Yıkadıktan sonra eşyalarını oraya koymuşlar" diye konuştu.