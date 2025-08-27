Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kendilerini komiser olarak tanıtıp, 5 milyon TL'lik vurgun yaptılar!

Bursa’da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 75 yaşındaki yaşlı adamı, "gizli operasyon yapıyoruz, altın ve dövizlerin tehlikede" yalanıyla dolandırdı.. 5 milyon 145 bin lira olan döviz ve ziynet eşyalarını alan dolandırıcılar, İstanbul'da yakalandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 11:22

'nın ilçesinde meydana gelen olayda; 75 yaşındaki M.K., dolandırıcıların hedef oldu. Kendilerini "komiser" olarak tanıtan dolandırcılar, adama "Gizli operasyon yapıldığı ve altın ile dövizlerinin tehlikede olduğu" yalanını söyledi.

Kendilerini komiser olarak tanıtıp, 5 milyon TL'lik vurgun yaptılar!

BANKADAKİ TÜM PARALARI ÇEKMESİNİ SÖYLEDİLER

Telefon rehberine "Hakan oğlum" olarak kaydettiği numara üzerinden sürekli irtibat kurdukları M.K.’ye, banka hesaplarındaki tüm paraları çekmesini ve evindeki ziynetleri hazırlamasını söylediler.

Kendilerini komiser olarak tanıtıp, 5 milyon TL'lik vurgun yaptılar!

5 MİLYONLUK DÖVÜZ VE ZİYNET EŞYASINI POŞETE KOYDU

Bunun üzerine yaşlı adam, bankadan çektiği 22 bin Euro ve 66 bin Dolar ile birlikte 21 çeyrek altın, 10 Ata altın, 1 takı seti, 2 altın küpe ve 2 yüzük olmak üzere toplam değeri 5 milyon 145 bin lira olan döviz ve ziynet eşyalarını bir poşete koydu.

Kendilerini komiser olarak tanıtıp, 5 milyon TL'lik vurgun yaptılar!

POŞETİ KENDİ ELİYLE TESLİM ETTİ

Evinin yakınlarında bekleyen montlu ve maskeli şüpheli, yaşlı adama "Elma" kod adını söyleyince M.K. poşeti şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.K., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Kendilerini komiser olarak tanıtıp, 5 milyon TL'lik vurgun yaptılar!

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, poşeti teslim alan şüphelinin kameralara yakalanmamak için kapüşonlu mont giydiğini ve yüzünü tıbbi maske ile gizlediğini, takipten korunmak amacıyla caddelerde uzun süre yürüdüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerde olayın faillerinin Y.K. (35) ve T.İ. (20) isimli şahıslar olduğu belirlendi. İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, işlemleri için Bursa’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

