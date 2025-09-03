Kocaeli'nde tır devrildi! İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Körfez ilçesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan madeni yağ yüklü tır devrildi. Kontrolden çıkan araç, yolun ortasında devrilirken, sürücü tırın içinde sıkıştı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.Ç., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.