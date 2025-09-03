Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Yaşam
Kocaeli'nde tır devrildi! İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Kocaeli D-100 kara yolunda tır devrildi. Yaşanan feci kazada yolun ortasına devrilen tır sebebiyle İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kocaeli'nde tır devrildi! İstanbul istikameti trafiğe kapandı
IHA
03.09.2025
03.09.2025
saat ikonu 13:36

Körfez ilçesi kara yolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan madeni yağ yüklü devrildi. Kontrolden çıkan araç, yolun ortasında devrilirken, sürücü tırın içinde sıkıştı.

Kocaeli'nde tır devrildi! İstanbul istikameti trafiğe kapandı
Kocaeli'nde tır devrildi! İstanbul istikameti trafiğe kapandı

TRAFİK KİLİTLENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İ.Ç., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. nedeniyle D-100 kara yolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nde tır devrildi! İstanbul istikameti trafiğe kapandı
#kaza
#yaralı
#trafik
#tır
#d-100
#Yaşam
TGRT Haber
