Mahalleli küplere bindi! Yerleşim yerindeki hafriyat deposu isyanı

Yerleşim yerinde kurulan hafriyat deposu mahalleyi toz içinde bıraktı. Mahalleyi saran toz bulutları yüzünden balkona çıkamayan vatandaşlar isyan etti. Mahalle sakinleri CHP’li Belediye’ye ait olduğu iddia edilen deponun bir an önce kapatılmasını istiyor. Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Yeni Bağlıca mahallesinde bulunan ve Etimesgut Belediyesi’ne ait olduğu iddia edilen bir hafriyat deposu vatandaşları isyan ettirdi. Depoda bulunan kum yığınlarının oluşturduğu tozdan dolayı evlerinin pencerelerini açamadıklarını ve balkona dahi çıkamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri şehrin ortasında kalan hafriyat deposunun acilen kaldırılmasını istiyor.

"BU TOZ YÜZÜNDEN SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDEN GİDİYOR"

Kum yığınlarının bulunduğu deponun yanı başında yaşayan Pelin Özok, "Gördüğünüz gibi arkadaki kum yığınlarıyla yaşıyoruz. Onunla da yaşayamıyoruz. Yani ne balkonda oturabiliyoruz, ne verandaya da oturabiliyoruz. Verandada yemek yerken bütün tozu, dumanı yiyoruz. Her gün çamur temizliyoruz. Bildiğim kadarıyla bu kum ocağı belediyeye ait. Yerleşim merkezinin olduğu yerde böyle bir kum yığını olmaz. Cam açamıyorum, yaz günü sıcakta. Evin içinde oturuyorsunuz, bir düşünün. Evin içinde sıcak bir havada oturduğunuzu düşünün. Kum yığınının ve gübre yığınının kalkmasını istiyorum. Yani bu şekilde nefes alamıyorum" ifadelerini kullandı. Kum yığınlarından gelen toz sebebiyle evlerinde pencereleri açamadıklarını ifade eden Ogün Gülpınar, "Gördüğünüz manzara üzerinde oturamıyoruz. Daha doğrusu oturmaya çalışıyoruz. Cam pencere açamıyoruz. Bahçemiz var, bahçemizi kullanamıyoruz. Kedi, köpeğimiz var fakat hayvanlarımızı dışarıya çıkartamıyoruz. Belediye’ye birkaç kere şikayette bulunduk. Belediye bize dönüş yaptı ve adresi bulamadıklarını iddia ettiler. Kendi evimizin konumunu atıyoruz, adres bilgisi veriyoruz. Zaten benim evime gelse o bu görüntüyü zaten görecek. Benim adresi nasıl bulamıyorlar onu da bilemiyoruz. Yan tarafta gübre var, koku var. Artık bilmiyorum ne besleniyor. Burada fareler geziyor. Yani birkaç defasında şikayetçi olduk ama bir sonuç alamadık. Belediyemizden bu konuda yardım istiyoruz. Kapılar, pencereler kapalı oturuyoruz. Cezaevinde oturur gibi oturuyoruz. Dışarıyla bir bağımız yok, olamıyor" dedi.

"GECE SAATLERİNDE ALKOL ALIP, YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLİYORLAR"



Etimesgut Belediyesi’ne ait olduğu iddia edilen depoda çalışan işçilerin, gece saatlerinde alkol alıp yüksek sesle müzik dinlediklerini ifade eden Gülpınar, "Burada çalışan arkadaşlar da geceleri alkol tüketiyorlar, müzik açıyorlar. Çoluğumuz çocuğumuz var. İki tane kızım var. Ben buraya, bunları yaşamak için gelmedim" diye konuştu.





"YERLEŞİM MERKEZİNİN OLDUĞU YERDE BÖYLE BİR KUM YIĞINI OLMAZ"



Bir diğer mahalle sakini Aysun Gülpınar, kum yığınlarından gelen toz sebebiyle çok zor durumda kaldıklarını ifade etti. Evlerinin toz içerisinde kaldığını dile getiren Gülpınar, "Oturamıyoruz, yemek yiyemiyoruz. Bahçemizde kahvaltı yapamıyoruz. Hiçbir şekilde çocuklarımızı bahçeye çıkaramıyoruz. Bu bizim en büyük sorunumuz. Bu kumun buradan kesinlikle kalkması lazım. Sağlığımız elimizden gidiyor. Sürekli soluyoruz, onları ciğerlerimize çekiyoruz. Bunun çözümünü istiyoruz. Komşularımızdan belediyeye şikayet eden de olmuş. Ama maalesef hiçbir şekilde geri dönüşü olmadı. Bu deponun buradan kalkmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MAHALLE HALKI TOZ YUTTU, BELEDİYE GÖZ YUMDU

Mahalle sakinlerinin çağrısı üzerine kum yığınlarının olduğu bölgeye geldiğini ve kum yığınlarını gördüğünde olayın ciddiyetini bir kez daha fark ettiğini dile getiren, AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, "Duyduk ki Etimesgut'un Bağlıca mahallesinde vatandaşların bir sorunu var. Gerçekten gelene kadar ben bu sorunun bu kadar vahim boyutta olduğunu tahmin etmemiştim. Şimdi gördüğünüz gibi mahalle halkının tamamı arkamızda bulunan bu kum yığınlarından şikayetçi. Sadece kum da değil, Belediye'nin bütün atıl durumdaki ürünleri burada duruyor. Kum yığınları var. Yine arka tarafta gübreler var. Aynı zamanda sağlığı da tehdit eden kum yığınları. En ufak bir rüzgarda ciddi anlamda bir toz oluyor ve bu tozu solumak zorunda kalıyor buradaki vatandaşlar. Bazı vatandaşlarımız da Etimesgut Belediyesi ile irtibata geçmelerine rağmen Etimesgut Belediyesi ekipleri, adresi bulamadıklarını söylüyorlar. Oysa biz adresi çok kolay bulduk. Bize bir konum attılar. Hemen geldik. Adresi bulduk. Yerinde sorunu tespit ettik. Bunun bir an önce kaldırılması gerekir. Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum. Erdal Beşikçioğlu iyi bir tiyatrocu olabilir. İyi bir sinema sanatçısı olabilir. Ancak iyi bir belediye başkanı olmadığını biz bugün burada ispatını burada görüyoruz. Çünkü Etimesgut'a bu görüntüyü layık görüyorsanız iyi bir belediye başkanı değilsiniz. Kusura bakmayın. Burada çözüm bulamıyorsanız, bu soruna çözüm bulamıyorsanız bence o koltukta oturmayın" diye konuştu.