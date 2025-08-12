Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Otomobil kontrolden çıkıp oto yıkamacıya uçtu: 3 kişi yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil oto yıkamacıya uçtu. Kazada otomobildeki 2 kişi ile oto yıkamacıda görevli bir kişi yaralanırken, başka araçlar da hasar gördü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 01:23
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 01:39

'da akşam saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil ortalığı birbirine kattı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada yaralıların olduğu bildirildi.

OTO YIKAMACIDAKİ ARAÇLARI BİÇTİ

Edinilen bilgilere göre, 06 AU 9414 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle oto yıkamanın önündeki kaldırımdan havalandı. Havalanan otomobil önce oto yıkamanın önündeki ağaca ve trafik levhasına, sonra yıkamadan çıkan bir araca, daha sonra oto yıkamanın önündeki taksiye çarptı.

sırasında etraftan seken taş ve dal parçalarının çarptığı bir araç daha hasar aldı. 06 AU 9414 plakalı aracın çarpmasıyla yerinden fırlayarak uçan direk, dükkanın önünü süpüren personele isabet etti.

Otomobil kontrolden çıkıp oto yıkamacıya uçtu: 3 kişi yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından görevlinin kafasının yarıldığı ve bacağının kırıldığı, kazaya sebep olan 06 AU 9414 plakalı aracın içindeki 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekibi ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Kazada aracı hasar alan taksi şoförü, "Hızlı gelen bir araç uçtu. Ağacı kırdı. Canımızı zor kurtardık" dedi.

İlgili Haber
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!
İlgili Haber
12 yaşında direksiyon başına geçti aile faciasına yol açtı: 1 ölü, 3 yaralı! O anlar kamerada
