Rus turistin Türk çalışana yaptığı iş teklifi sosyal medyayı salladı!

İstanbul
Antalya’da tatil yapan bir Rus turist, konakladığı otelin barmenine yaptığı iş teklifiyle sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre, Türk barmenin hizmetinden memnun kalan turist, Moskova’daki otelinde genel müdürlük pozisyonu teklif etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde turistin, bu görev karşılığında barmene ayda 4 bin Euro maaş teklif ettiği görüldü. İş teklifinin ardından çalışanın teklifi kabul edip etmediği, teklifin ne kadar ciddi olduğu ve sonraki adımlarda nasıl bir süreç izleneceği ise henüz bilinmiyor.