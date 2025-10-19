Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Tekirdağ'da eski koca dehşeti! Önce dövdü, sonra bıçakla saldırdı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eski koca dehşeti yaşandı. Eski eşine aracına bineceği sırada saldıran cani, kadını önce dövdü sonra da bıçakladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tekirdağ'da eski koca dehşeti! Önce dövdü, sonra bıçakla saldırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 15:11

'ın ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. vakalarına bir yenisi daha eklendi. E.S. (55) isimli şahıs, eski dini nikahlı eşi M.Ç.'yi arabasına bineceği sırada darbetti.

Tekirdağ'da eski koca dehşeti! Önce dövdü, sonra bıçakla saldırdı

Daha sonra bıçakla saldırarak kadını yaralayan cani, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan M.Ç., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da eski koca dehşeti! Önce dövdü, sonra bıçakla saldırdı

CANİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan E.S., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Her ilde büyük deprem riski var! Naci Görür'den "sokağa inin" çağrısı: İnsanımız ölmesin
İsrail'in teslim ettiği Filistinlilerin cenazelerinde darp ve işkence izleri var
Sivas'ta feci kaza! Otomobiller hurdaya döndü: Ölü ve yaralı var
ETİKETLER
#kadına şiddet
#tekirdağ
#malkara
#Bıçaklayarak Saldırdı
#Dehşet Verici Olay
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.