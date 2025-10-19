Tekirdağ'da eski koca dehşeti! Önce dövdü, sonra bıçakla saldırdı

Kategoriler
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Kadına şiddet vakalarına bir yenisi daha eklendi. E.S. (55) isimli şahıs, eski dini nikahlı eşi M.Ç.'yi arabasına bineceği sırada darbetti.
Daha sonra bıçakla saldırarak kadını yaralayan cani, olay yerinden hızla uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan M.Ç., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan E.S., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.