Ters şeride girdi araca vurdu durmadı! Gazeteciye 'Ayıp oluyor' diyerek tepki gösterdi

Burdur-Antalya kara yolunda saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda ters şeride giren H.H. idaresindeki 42 HG 567 plakalı kamyon, Antalya kavşağına kadar yaklaşık 10 kilometre ters şeritten ilerledi. Bu esnada kamyon sürücüsü bir otomobile çarparak durmadan yoluna devam etti.

VURUP KAÇTIĞI ARAÇ SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine bölgede araştırma yapan trafik polisleri tarafından kamyon güvenlik bir şekilde durduruldu. Sürücüye yapılan kontrolde alkol kullanmadığı tespit edilirken, sürücü sağlık kontrollünden ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobilinde zarar oluşan sürücü ise kamyon sürücüsünden şikayetçi olduğu öğrenildi.

HATALI SÜRÜCÜ GAZETECİYE KIZDI

Kamyon sürücü H.H. olayı görüntüleyen gazetecilere, "Çekme kardeşim ayıp oluyor valla" diyerek tepki gösterdi.