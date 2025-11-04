Yangınlar üretimi düşürmüştü! Çam balı rekoltesi o ilde yüz güldürdü

Yüzde 68’i ormanlarla kaplı Muğla, Dünyadaki çam balı ihtiyacının yüzde 90’ını tek başına karşılıyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda art arda çıkan yangınlar bal üretimine de sekte vurdu. Kalitesi, aroması ve içerdiği besin maddeleriyle Muğla çam balı dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor.

REKOLTE GEÇTİĞİMİZ YILLARIN ORTALAMASINA YAKLAŞTI

Geçtiğimiz yıl Muğla’da gerçekleşen yangınlar ise sadece bölge halkının değil ihracatçıların da canını sıkmıştı. Ancak beklenenin tersine bir gelişme yaşandı. Mevsim şartlarının uygun olması, yağışlar ve bitki örtüsünün canlılığı çam balı üretimini olumlu etkiledi. Hasadın başlamasıyla çam balı rekoltesinin geçtiğimiz yılların ortalamasına yaklaştığı görüldü.