TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yine bir sıfır otomobil hüsranı... Kusurları bitmek bilmedi: Eşine hediye almıştı, hayatı zehir ettiler

Gaziantep'te yaşayan bir genç, eşine hediye olarka aldığı sıfır marka otomobilde kusur olduğunu fark etti. Otomobili aldığı bayiye giden gencin sorunu bir türlü çözülemedi. Artık gencin telefonlarına bile cevap vermiyorlar.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 11:30
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 11:33

Yine bir sıfır model araç alımı ve yine sonu hüsranla biten süreç... Gaziantep'te yaşayan 27 yaşındaki Bilal Gül, 1 ay önce bayiden eşine hediye olarak aldı. Aracı teslim aldıktan sonra yıkamaya veren Gül, yıkama sırasında otomobilin bagaj kısmındaki boşluğu gördü.

ARACIN ARIZALARI BUNUNLA DA SINIRLI KALMADI

Aracın arızaları bununla da sınırlı kalmadı. Aracın çeşitli yerlerinde hasar olduğunu anlayan Gül, aracın sorunlarını bildirmek için firmayı aradı. Durumu yetkili servise ve bayiye bildirerek aracın iadesini veya değiştirilmesini talep etti. Firma yetkilileri ise Gül'e arızanın sebebinin firma olmadığını söyledi. Aracın sıkıntılarını anlatmak için firmayı tekrar aradığını belirten Gül, firma tarafından aramalarına cevap verilmediğini söyledi.

15 GÜN SONRA KUSURLARI ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Aldığı araçtan yaşadığı mağduriyeti anlatan Gül, "1 ay önce İstanbul'da bayiden, eşime 0 kilometre elektrikli bir araç aldım. Araç Gaziantep'e geldikten yaklaşık 15 gün sonra, kusurlarını tek tek görmeye başladım. Tespit ettiğim tüm sorunları bayiye ve servise bildirdim. Servise davet edildim, gerekenleri kendilerine ilettim. ‘Size dönüş yapacağız' dediler ancak kimse dönüş yapmadı. Geçtiğimiz cumartesi akşamı araç ‘elektrik çekiş sistemi arızası' verdi ve yolda kaldı. Saatler sonra kendi kendine düzeldi ve tekrar çalışmaya başladı, fakat şu an yine aynı hatayı veriyor. Araç, 300 kilometre menzil vaadiyle satıldı ancak en fazla 150-160 kilometre yol gidebiliyor" dedi.

"TELEFONLARIMIZA DAHİ CEVAP VERMEMEYE BAŞLADILAR"

Aracın arızalarını anlatan Gül, "Arka kısmında boşluk olduğu için yağmur suyu ve dışarıdan su içeri giriyor. Bataryadan sesler geliyor. Eşim bu aracı aktif olarak kullanıyor çünkü kendisi hastanede görevli. Yıkamacıya götürdüğümde, çalışan arka taraftaki boşluğu fark edip beni uyardı. 2 gün önce araç tamamen elektrik arızası verdi. Ölçüm yaptıklarını, kendilerinden kaynaklı bir sorun olmadığını söylediler. Ancak daha sonra telefonlarımıza dahi cevap vermemeye başladılar. Bu araçla uğraşabilecek durumda değilim. Aracımın iade alınmasını ve yerine sorunsuz bir araç verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

