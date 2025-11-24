Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Bu kadarına pes! Yiyip içtiler, mekan sahibinden üstüne bir de soda isteyip kaçtılar

İstanbul Arnavutköy'de iki genç şahıs bir çiğköfteci dükkanına girip menüden çiğköfte, tatlı, içecek, çay sipariş etti. Siparişi hazırlayan dükkan sahibinin işi çıktığı için dükkanı eşine devredip, hesap tutarını söyledikten sonra dükkandan çıktı. Eşi gittikten sonra gençler bu sefer de soda istediklerini ve dükkanın önündeki masada beklediklerini söyledi. Kadın sodaları dışarı götürürken şahısların hesap ödemeden kaçtığını gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 16:57

Geçtiğimiz günlerde 'de bir çiğköftecide olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç oldukları öğrenilen iki kişi iş yerine gelerek farklı yiyecek ve içecek siparişleri verdi. Siparişlerin tamamını tüketen şahıslar, işletme sahibinin eşine kapıda oturmak istediklerini söyleyerek dışarı çıktı. Dışarı çıkan şahıslar sonrasında soda siparişi verdi. Siparişi getirmek için içeriye giren işletmecinin arkasını dönmesini fırsat bilen şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bu kadarına pes! Yiyip içtiler, mekan sahibinden üstüne bir de soda isteyip kaçtılar

DETAYLI SİPARİŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Şahısların işletmeye geldikleri an itibariyle siparişlerini detaylı şekilde verdikleri anlar tarafından görüntülendi. Özenle çiğ köftelerini yaptıran dolandırıcıların tatlı ve içeceklerini yedikten sonra işletmeden kaçtığı iddia edildi.

Bu kadarına pes! Yiyip içtiler, mekan sahibinden üstüne bir de soda isteyip kaçtılar

"YARIM BARDAK ÇAY İSTEDİLER, TAM İÇEMEYİZ ÇOK DOYDUK DEDİLER"

İşletme sahibi Çiğdem Keskin, yaşanan olayı şöyle anlattı, "Aşağı indiğimde genç müşterilerimiz buradaydı. Eşim ilgilenmişti, tatlısı, içeceği her şeyi yemişlerdi. Eşim işi olduğu için gitti, ben kaldım. Benden çay ve soda istediler, onları da verdim. Başka arkadaşlarının geleceğini söylediler, ‘abla onlar geldiğinde dürüm yap' dediler. Beni kandırmak içinmiş. Dışarıda masamız var, orada yediler, içtiler. En son soda istediler. Ben içeri girip sodayı açıp çıktığımda kimse yoktu. Yarım bardak çay istediler, ‘çok doyduk, tam içemeyiz' dediler. Her şeylerini yiyip içip kaçtılar." Olayla ilgili işletme sahibi polise başvuruda bulunurken, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlik tespiti için inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Başakşehir'in başı hırsızlarla dertte! Hırsızlarının rahatlığı görenleri hayrete düşürdü
ETİKETLER
#istanbul
#dolandırıcılık
#arnavutköy
#güvenlik kamerası
#Çiğköfte
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.