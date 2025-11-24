Bu kadarına pes! Yiyip içtiler, mekan sahibinden üstüne bir de soda isteyip kaçtılar

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir çiğköftecide dolandırıcılık olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç oldukları öğrenilen iki kişi iş yerine gelerek farklı yiyecek ve içecek siparişleri verdi. Siparişlerin tamamını tüketen şahıslar, işletme sahibinin eşine kapıda oturmak istediklerini söyleyerek dışarı çıktı. Dışarı çıkan şahıslar sonrasında soda siparişi verdi. Siparişi getirmek için içeriye giren işletmecinin arkasını dönmesini fırsat bilen şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı.

DETAYLI SİPARİŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Şahısların işletmeye geldikleri an itibariyle siparişlerini detaylı şekilde verdikleri anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Özenle çiğ köftelerini yaptıran dolandırıcıların tatlı ve içeceklerini yedikten sonra işletmeden kaçtığı iddia edildi.

"YARIM BARDAK ÇAY İSTEDİLER, TAM İÇEMEYİZ ÇOK DOYDUK DEDİLER"

İşletme sahibi Çiğdem Keskin, yaşanan olayı şöyle anlattı, "Aşağı indiğimde genç müşterilerimiz buradaydı. Eşim ilgilenmişti, tatlısı, içeceği her şeyi yemişlerdi. Eşim işi olduğu için gitti, ben kaldım. Benden çay ve soda istediler, onları da verdim. Başka arkadaşlarının geleceğini söylediler, ‘abla onlar geldiğinde dürüm yap' dediler. Beni kandırmak içinmiş. Dışarıda masamız var, orada yediler, içtiler. En son soda istediler. Ben içeri girip sodayı açıp çıktığımda kimse yoktu. Yarım bardak çay istediler, ‘çok doyduk, tam içemeyiz' dediler. Her şeylerini yiyip içip kaçtılar." Olayla ilgili işletme sahibi polise başvuruda bulunurken, güvenlik kamerası görüntülerinden kimlik tespiti için inceleme başlatıldı.