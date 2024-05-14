2024 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 1 Haziran'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
14 May 2024 20:59 - Güncelleme : 14 May 2024 21:03
Futbol tutkunlarının merakla beklediği 2024 Şampiyonlar Ligi final maçı için geri sayım başladı! 2024 yılında Şampiyonlar Ligi final maçı nerede, ne zaman ve bilet fiyatları merak konusu. İşte detaylar...
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin final heyecanı, bu yıl da tüm dünyayı sarmaya hazırlanıyor.
2024 final maçı için tarih ve mekan belli oldu.
Futbolseverler, 1 Haziran 2024'te Wembley Stadyumu'nda nefes kesen bir müsabakaya tanıklık edecekler.
Bu yılın finali, İngiltere'nin efsanevi stadyumu Wembley'de gerçekleşecek.
Bilet fiyatlarına dair detaylar henüz netleşmemiş olsa da, geçtiğimiz yıl İstanbul'da oynanan finalin bilet fiyatları şu şekildeydi:
Kategori 4: €70
Kategori 3: €180
Kategori 2: €490
Kategori 1: €690
Kaynak: TGRT Haber