Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı? Konferans Ligi'nde bugünün maçları 21 Ağustos

Futbolseverlerin canlı olarak takip ettiği futbol maçlarının programı netleşti. 20 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak olan müsabakaların yayınlandığı kanal ve saati duyuruldu. Taraftarlar bu akşam maç var mı sorusunu araştırırken 20 Ağustos bugünün maçlarının programı belli oldu.

Bugün maç var mı? Konferans Ligi'nde bugünün maçları 21 Ağustos
, Şampiyonlar Ligi ve 'nde şampiyonluk yarışı devam ederken futbolseverler bu akşamın maç programını araştırdı. Türk temsilcilerimiz Avrupa'da ülkemizi temsil etmeyi sürdürüyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 20 AĞUSTOS PERŞEMBE?

20 Ağustos akşamı oynanacak olan maçların programı belli oldu.

Copa Libertadores

01:00 Estudiantes - Cerro Porteno | S Sport, S Sport Plus
03:30 Internacional - Flamengo | S Sport, S Sport Plus

Bugün maç var mı? Konferans Ligi'nde bugünün maçları 21 Ağustos

ABD USL Championship

05:00 Orange County - San Antonio | USL Championship YouTube

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

20:45 Rams Başakşehir - Uni. Craiova | TRT 1
21:15 FC Lausanne - | S Sport, S Sport Plus

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

21:00 Panathinaikos - Samsunspor | HT Spor

Bugün maç var mı? Konferans Ligi'nde bugünün maçları 21 Ağustos

BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden BJK, bu akşam rakibinin evine konuk oluyor. Taraftarların yakından takip ettiği ligde bugün oynanacak olan Beşiktaş - Lausanne maçı oynanacak. TSİ 21.15'te başlayacak olan karşılaşma S Sport Plus ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e yenilen BJK, mücadelesine Konferans Ligi'nde devam ediyor. St. Patrick's'i iki karşılaşmada da yenerek tur atlayan BJK, ligde mücadelesini sürdürüyor.

