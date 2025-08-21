Bugün maç var mı? Konferans Ligi'nde bugünün maçları 21 Ağustos

UEFA Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ederken futbolseverler bu akşamın maç programını araştırdı. Türk temsilcilerimiz Avrupa'da ülkemizi temsil etmeyi sürdürüyor.
20 Ağustos akşamı oynanacak olan maçların programı belli oldu.
Copa Libertadores
01:00 Estudiantes - Cerro Porteno | S Sport, S Sport Plus
03:30 Internacional - Flamengo | S Sport, S Sport Plus
ABD USL Championship
05:00 Orange County - San Antonio | USL Championship YouTube
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
20:45 Rams Başakşehir - Uni. Craiova | TRT 1
21:15 FC Lausanne - Beşiktaş | S Sport, S Sport Plus
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme
21:00 Panathinaikos - Samsunspor | HT Spor
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden BJK, bu akşam rakibinin evine konuk oluyor. Taraftarların yakından takip ettiği ligde bugün oynanacak olan Beşiktaş - Lausanne maçı oynanacak. TSİ 21.15'te başlayacak olan karşılaşma S Sport Plus ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e yenilen BJK, mücadelesine Konferans Ligi'nde devam ediyor. St. Patrick's'i iki karşılaşmada da yenerek tur atlayan BJK, ligde mücadelesini sürdürüyor.