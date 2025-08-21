Bugün maç var mı? Konferans Ligi'nde bugünün maçları 21 Ağustos

UEFA Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ederken futbolseverler bu akşamın maç programını araştırdı. Türk temsilcilerimiz Avrupa'da ülkemizi temsil etmeyi sürdürüyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI 20 AĞUSTOS PERŞEMBE?

20 Ağustos akşamı oynanacak olan maçların programı belli oldu.

Copa Libertadores

01:00 Estudiantes - Cerro Porteno | S Sport, S Sport Plus

03:30 Internacional - Flamengo | S Sport, S Sport Plus

ABD USL Championship

05:00 Orange County - San Antonio | USL Championship YouTube

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme

20:45 Rams Başakşehir - Uni. Craiova | TRT 1

21:15 FC Lausanne - Beşiktaş | S Sport, S Sport Plus

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

21:00 Panathinaikos - Samsunspor | HT Spor

BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden BJK, bu akşam rakibinin evine konuk oluyor. Taraftarların yakından takip ettiği ligde bugün oynanacak olan Beşiktaş - Lausanne maçı oynanacak. TSİ 21.15'te başlayacak olan karşılaşma S Sport Plus ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e yenilen BJK, mücadelesine Konferans Ligi'nde devam ediyor. St. Patrick's'i iki karşılaşmada da yenerek tur atlayan BJK, ligde mücadelesini sürdürüyor.