Galatasaray, şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
27 May 2024 19:33 - Güncelleme : 27 May 2024 19:39
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Peki, bu yGalatasaray'da kadroya kimler eklenecek? Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu nasıl güçlendirecek? İşte detaylar...
Galatasaray, 2023-2024 sezonunu Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak tamaladı.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa arenasında da başarılı olmayı hedefliyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği geliri, yaz transfer döneminde değerlendirmek istiyor.
Yönetim, takımı güçlendirmek için dünya çapında ünlü oyuncuları kadroya katmayı amaçlıyor.
Kaynak: TGRT Haber