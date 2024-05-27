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Galatasaray, şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
27 May 2024 19:33 - Güncelleme : 27 May 2024 19:39
Galatasaray, şampiyonlar Ligi&#039;ne play-off turundan başlayacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Peki, bu yGalatasaray'da kadroya kimler eklenecek? Sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu nasıl güçlendirecek? İşte detaylar...

Galatasaray, 2023-2024 sezonunu Trendyol Süper Lig şampiyonu olarak tamaladı.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa arenasında da başarılı olmayı hedefliyor.

Galatasaray, şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak - 1. Resim

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği geliri, yaz transfer döneminde değerlendirmek istiyor.

Yönetim, takımı güçlendirmek için dünya çapında ünlü oyuncuları kadroya katmayı amaçlıyor.

Kaynak: TGRT Haber
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