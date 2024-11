Kamala Harris'in kökeni merak edildi! Kamala Harris kimdir, kaç yaşında?

05 Kasım 2024 15:03 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:17

Tüm dünyanın gündeminde ABD Başkanlık seçimleri yer alıyor. Oy oranları yakından takip edilirken aday olan Kamala Harris'in kökeni de merak konusu oldu. Harris, Donald Trump ile yarışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim heyecanı devam ediyor. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği seçimlerde aday olan Kamala Harris'in aslen nereli olduğu araştırılıyor.

Howard Üniversitesi ve San Francisco'daki Kaliforniya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Harris, ABD seçimlerinde aday oldu.

KAMALA HARRİS'İN KÖKENİ NEDİR, NERELİ?

20 Ekim 1964 tarihinde doğan Harris, İlk kadın başkan yardımcısı olarak ABD tarihindeki en yüksek rütbeli kadın yetkili olarak tanınıyor.

Hem ilk Afrikalı Amerikalı hem de ilk Asyalı Amerikalı başkan yardımcısı olarak bilinen isim 2021 yılına kadar Kaliforniya'dan ABD senatörü olarak görev aldı.

Daha öncelerinde de Kaliforniya başsavcısı olarak görev alan Harris 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak seçime girdi.

Oakland, Kaliforniya'da dünyaya gelen ismin annesi yüksek lisans için 1958 senesinde Hindistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi.

Babası Donald J. Harris ise 1961 senesinde Jamaika'dan ABD'ye geldi.

KAMALA HARRİS BABASI KİMDİR?

Donald J. Harris, 1961 senesinde Jamaika'da Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ne kayıt olmasının ardından kalkınma ekonomisi alanında çalışmalar yürüttü.

Stanford Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde kadro alan ilk siyah akademisyen olarak tanınan isim, emeritus statüsüne sahiptir.

Eşi ile 1962 yılında tanışırken 1963 senesinde evlendi.

KAMALA HARRİS'İN KİTAPLARI

Harris'in 2 kurgusal olmayan kitap ve 1 çocuk kitabı bulunuyor.

Harris, Kamala; O'C. Hamilton, Joan (2009). Smart on Crime: A Career Prosecutor's Plan to Make Us Safer.

Harris, Kamala (8 Ocak 2019). The Truths We Hold: An American Journey.

Harris, Kamala (8 Ocak 2019). Superheroes Are Everywhere.