TOKİ emekli ve genç başvuru şartları! Yüzde 40’lık kontenjan ayrıldı

81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi”, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle yürütülecek proje, milyonlarca vatandaşa güvenli ve uygun fiyatlı konut imkanı sağlayacak. Projede yüzde 20’si emeklilere, yüzde 20’si gençlere olmak üzere yüzde 40’lık bir kontenjan ayrıldı.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT EMEKLİ BAŞVURU ŞARTLARI

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek ve bu konutların yüzde 20’si emekli vatandaşlara ayrılacak. Emekliler için belirlenen başvuru koşullarına göre, 18 yaşını doldurmuş ve en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler projeye başvurabilecek. Başvuru yapılacak il veya ilçede, adrese dayalı kayıt sistemine göre en az 1 yıldır ikamet etme şartı aranacak. Emekli vatandaşların üzerlerine kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, hane halkı aylık net gelirinin İstanbul’da 145 bin TL’yi, diğer illerde ise 127 bin TL’yi geçmemesi şartı bulunuyor.

Emekliler, başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvuru süreci 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Emekliler için tahsis edilecek konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçenekleriyle satışa sunulacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT GENÇ BAŞVURU ŞARTLARI

Proje kapsamında gençler için de yüzde 20 oranında kontenjan ayrıldı. 18-30 yaş aralığındaki genç vatandaşlar, TOKİ’nin “Ev Sahibi Türkiye” kampanyası kapsamında başvuru yapabilecek. Başvuru sahiplerinin kendisi, eşi veya çocukları adına herhangi bir tapu kaydı bulunmaması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapılacak yerde en az 1 yıldır ikamet etme şartı aranıyor. İstanbul’da hane halkı aylık net gelirinin 145 bin TL’yi, diğer illerde ise 127 bin TL’yi aşmaması gerekiyor.

Gençler, başvurularını kamu bankaları veya e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek. Projede yer alan 55, 65 ve 80 metrekarelik konut seçenekleri, genç başvuru sahipleri için de geçerli olacak. İstanbul dışındaki illerde konut fiyatları 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunulacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

500 bin sosyal konutluk proje için başvuruların ardından hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Başvurular 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak ve kura çekimleri 29 Aralık 2025–27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura çekimleri, TOKİ tarafından kamuoyuna duyurulacak takvime göre il il yapılacak.

Kura sonucunda hak kazanan vatandaşlara konut tahsis işlemleri yapılacak. Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlanacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ FİYATLARI

Proje kapsamında konut fiyatları metrekareye göre değişiklik gösterecek. İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1 konutlar ise 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. İstanbul’da ise 55 metrekarelik konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik konutlar 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik konutlar ise 2 milyon 950 bin TL fiyatla satışa sunulacak.

Tüm konutlarda yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sağlanacak. Aylık taksitler illere ve daire büyüklüğüne göre değişecek. İstanbul dışındaki illerde taksitler 6 bin 750 TL’den başlarken, İstanbul’da 7 bin 313 TL’den başlayacak.