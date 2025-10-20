Menü Kapat
14°
 Sumru Tarhan

Yeni halka arz olacak şirketler listesi 2025! Bir yeni hisse eklendi

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde yeni halka arz olacak şirketler listesi yer aldı. En son Ecogreen Enerji hissesi takvime eklendi. 22-23-24 Ekim tarihlerinde talep toplayacak olan hisse sonrası halka arz olacak şirketler listesi güncellendi.

Yeni halka arz olacak şirketler listesi 2025! Bir yeni hisse eklendi
Yatırımcıların yakından takip ettiği listesinin güncellenmesi üzerine hangi şirketler halka arz olacak belli oldu.

YENİ HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER LİSTESİ 2025

Halka arz olacak şirketler listesi belli oldu. Takvime göre Ecogreen Enerji Holding halka arz olacak. 22-23-24 Ekim tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin kodu ECOGR olurken fiyatı 10,40 TL oldu. Eşit dağıtım yapacak olan hisse Ana Pazar'da işlem görecek. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından borsada işlem göreceği tarih belli olacak.

Yeni halka arz olacak şirketler listesi 2025! Bir yeni hisse eklendi

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER NELER?

Ic Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.

Selectum Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Taksim Holding A.Ş.

Mpg Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İdç Liman İşletmeleri A.Ş.

Gümüşoğlu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Naturel Holding A.Ş.

Evofone Teknoloji A.Ş.

Yeni halka arz olacak şirketler listesi 2025! Bir yeni hisse eklendi

Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon San. ve Tic. A.Ş.

Biosys Biyomedikal Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Joygame Oyun ve Teknoloji A.Ş.

Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Demes Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Adra Holding A.Ş.

Proline Pvc Plastik A.Ş.

Re Pie Yatırım Holding A.Ş.

Başakkent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kuzuoğlu Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Panda Alüminyum A.Ş.

(Tredaş) Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.

Yeni halka arz olacak şirketler listesi 2025! Bir yeni hisse eklendi

Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

İz Baskı San. ve Tic. A.Ş.

Ral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sanat Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Özlem Tarım Ürünleri A.Ş.

Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm San. ve Tic. A.Ş.

Separ Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Beyoğlu Çikolata Sanayi Tic. A.Ş.

Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Tic. A.Ş.

Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

Doğa Sigorta A.Ş.

Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri A.Ş.

Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri A.Ş.

Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş.

Yeni halka arz olacak şirketler listesi 2025! Bir yeni hisse eklendi

Başakkent Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Vaden Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

Oğuzata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Özova Tarım A.Ş.

Pttem Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş.

Efor Gübre Madencilik San. Tic. A.Ş.

Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İnfinia Mühendislik A.Ş.

Efg Elektrik Enerji A.Ş.

Pasifik Holding A.Ş.

Eti Elektrometalurji A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm A.Ş.

Fcr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Yeni halka arz olacak şirketler listesi 2025! Bir yeni hisse eklendi

Fide Konserve Gıda San. A.Ş.

Biem İlaç San. ve Tic. A.Ş.

İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Zebrano Mobilya Teknolojileri A.Ş.

Hür Çelik Sanayi ve Dış Tic. A.Ş.

Makel Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

