ABD’de vize fırtınası şirketleri vurdu

Trump, yüksek vasıflı işçilere verilen H-1B çalışma vizesi için şirketlerin 100 bin dolar ödemesini öngören kararnameyi imzaladı. Dün açıklanan bu karar, ABD’deki şirketlerde endişe dalgası yarattı. Birçok firma, çalışanlarına “ülkeden ayrılmayın” çağrısı yaptı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, karışıklığı gidermek için bugün devreye girdi. Yarın yürürlüğe girecek karardan, ülkeye yeniden giriş yapan geçerli vize sahiplerinin etkilenmeyeceği duyuruldu. Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, “Bu tek seferlik bir ödeme. Sadece yeni vizeler için geçerlidir, yenilemeler veya mevcut vize sahipleri için geçerli değildir.” dedi.

HİNDİSTAN’DAN TEPKİ YAĞDI

Karara en sert tepki Hindistan’dan geldi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ücretin ailelere zarar verebileceği uyarısında bulundu: “Vasıflı işçilerin değişimi her iki ülkeye de büyük katkı sağladı. Politika yapıcılar, iki ülke arasındaki güçlü insan ilişkileri de dahil karşılıklı yararları dikkate alarak son adımları değerlendirecekler.”

2024’TE 400 BİN VİZE ONAYI

Pew Araştırma Merkezi’ne göre, 2024’te yaklaşık 400 bin H-1B vizesi onaylandı, bunların 260 bini yenileme. Bu rakamlar, kararın yeni başvuru sahiplerini nasıl etkileyeceğini gözler önüne seriyor.