24°
Dünya
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

ABD'de vize fırtınası şirketleri vurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın H-1B vizesi için şirketlere 100 bin dolarlık ücret getiren kararnamesi, iş dünyasında dalgalanma yarattı! Beyaz Saray, mevcut vize sahiplerinin etkilenmeyeceğini açıklasa da Hindistan’dan sert tepki geldi. İşte detaylar…

ABD’de vize fırtınası şirketleri vurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
02:04
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
02:04

, yüksek vasıflı işçilere verilen H-1B çalışma vizesi için şirketlerin 100 bin dolar ödemesini öngören kararnameyi imzaladı. Dün açıklanan bu karar, ABD’deki şirketlerde endişe dalgası yarattı. Birçok firma, çalışanlarına “ülkeden ayrılmayın” çağrısı yaptı.

ABD’de vize fırtınası şirketleri vurdu

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, karışıklığı gidermek için bugün devreye girdi. Yarın yürürlüğe girecek karardan, ülkeye yeniden giriş yapan geçerli vize sahiplerinin etkilenmeyeceği duyuruldu. Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, “Bu tek seferlik bir ödeme. Sadece yeni vizeler için geçerlidir, yenilemeler veya mevcut vize sahipleri için geçerli değildir.” dedi.

ABD’de vize fırtınası şirketleri vurdu

HİNDİSTAN’DAN TEPKİ YAĞDI

Karara en sert tepki ’dan geldi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ücretin ailelere zarar verebileceği uyarısında bulundu: “Vasıflı işçilerin değişimi her iki ülkeye de büyük katkı sağladı. yapıcılar, iki ülke arasındaki güçlü insan ilişkileri de dahil karşılıklı yararları dikkate alarak son adımları değerlendirecekler.”

ABD’de vize fırtınası şirketleri vurdu

2024’TE 400 BİN VİZE ONAYI

Pew Araştırma Merkezi’ne göre, 2024’te yaklaşık 400 bin H-1B vizesi onaylandı, bunların 260 bini yenileme. Bu rakamlar, kararın yeni başvuru sahiplerini nasıl etkileyeceğini gözler önüne seriyor.

