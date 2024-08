ABD'li rapçi Fatman Scoop 53 yaşında hayatını kaybetti!

31 Ağustos 2024 20:04 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 20:09

Fatman Scoop adıyla tanınan ABD'li rapçi Isaac Freeman, Connecticut'ta sahne aldığı sırada yaşadığı sağlık problemi nedeniyle 53 yaşında hayata veda etti. Hamden Town Center Park'ta sahne aldığı sırada rahatsızlanan sanatçı, hastaneye kaldırılmıştı.

FATMAN SCOOP'UN ÖLÜMÜNÜ TUR MENAJERİ DUYURDU

Fatman Scoop’un tur menajeri Birch Michael, dünyaca ünlü rapçinin hayatını kaybettiğini, "Çok büyük bir üzüntüyle Isaac Freeman, yani profesyonel ismiyle Fatman Scoop olarak bilinen kişinin vefatını duyuruyorum. Bana bugün olduğum adam olmayı sen öğrettin. Seni seviyorum Scoop, bana verdiğin her şey için çok teşekkür ederim" diyerek duyurdu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Fatman Scoop’un, müzik durdurulduğu esnada sahnedeki diğer sanatçılar kalabalığa hitap etmeye devam ederken, DJ kabininin arkasında bayıldığı görüntülenmişti.

FATMAN SCOOP KİMDİR?

Fatman Scoop, 1990'ların popüler parçalarından "Be Faithful" ile biliniyor. Ünlü rapçi, Grammy ödüllü Missy Elliott’ın "Lose Control" ve Mariah Carey’nin "It’s Like That" şarkılarında sergilediği konuk performanslarla da hafızalarda yer edinmişti. Kariyeri boyunca LL Cool J, the Fugees, Timbaland & Magoo ve Skrillex gibi önemli sanatçılarla çeşitli iş birliklerine de imza attı.